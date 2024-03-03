Глава Минобороны Германии Писториус попросил не влюбляться в Путина

03 марта 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Борис Писториус после слитого разговора немецких военных призвал не влюбляться во Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что «не надо влюбляться в президента России Владимира Путина». Об этом он сказал после того, как в сеть утекли секретные переговоры немецких военных об атаке по Крыму. «Не надо влюбляться в Путина. Утечка разговора должна рассматриваться в более широком контексте. Не случайно россияне опубликовали запись в конце недели, насыщенной событиями», — заявил Борис Писториус, его слова приводит немецкий таблоид Bild . Новость по теме Как Германия отреагировала на слитый разговор о подрыве Крымского моста Также Писториус назвал слитую запись «информационной войной России». Германия продолжает проводить расследование, результаты по утечке будут представлены на следующей неделе, отметил глава Минобороны ФРГ. Слитый разговор опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В нем немецкие офицеры обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что «не надо влюбляться в президента России Владимира Путина». Об этом он сказал после того, как в сеть утекли секретные переговоры немецких военных об атаке по Крыму. «Не надо влюбляться в Путина. Утечка разговора должна рассматриваться в более широком контексте. Не случайно россияне опубликовали запись в конце недели, насыщенной событиями», — заявил Борис Писториус, его слова приводит немецкий таблоид Bild. Также Писториус назвал слитую запись «информационной войной России». Германия продолжает проводить расследование, результаты по утечке будут представлены на следующей неделе, отметил глава Минобороны ФРГ. Слитый разговор опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В нем немецкие офицеры обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus.