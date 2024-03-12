12 марта 2024

Минпромторг РФ раскрыл интригу, кто станет партнером выставки «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге

Страной-партнером выставки «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге станут ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург , иннопром
Выставка традиционно проходит летом 2024 года Фото:

Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром», которая проводится в Екатеринбурге, станут Объединенные Арабские Эмираты. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мероприятия.

«За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество […] Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки „Иннопром — 2024“ не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — заявил российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».

Интрига о том, кто выступит партнером России на промышленной выставке, тянется с конца 2023 года — именно тогда от федерального Минпромторга ждали традиционный анонс. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. Потенциальным партнером называли Таджикистан.

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Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром», которая проводится в Екатеринбурге, станут Объединенные Арабские Эмираты. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мероприятия. «За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество […] Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки „Иннопром — 2024“ не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — заявил российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ». Интрига о том, кто выступит партнером России на промышленной выставке, тянется с конца 2023 года — именно тогда от федерального Минпромторга ждали традиционный анонс. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. Потенциальным партнером называли Таджикистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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