Минпромторг РФ раскрыл интригу, кто станет партнером выставки «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге

Страной-партнером выставки «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге станут ОАЭ

13 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Выставка традиционно проходит летом 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром», которая проводится в Екатеринбурге, станут Объединенные Арабские Эмираты. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мероприятия. «За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество […] Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки „Иннопром — 2024“ не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — заявил российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ». Интрига о том, кто выступит партнером России на промышленной выставке, тянется с конца 2023 года — именно тогда от федерального Минпромторга ждали традиционный анонс. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. Потенциальным партнером называли Таджикистан.

Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром», которая проводится в Екатеринбурге, станут Объединенные Арабские Эмираты. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мероприятия. «За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество […] Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки „Иннопром — 2024“ не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — заявил российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ». Интрига о том, кто выступит партнером России на промышленной выставке, тянется с конца 2023 года — именно тогда от федерального Минпромторга ждали традиционный анонс. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. Потенциальным партнером называли Таджикистан.