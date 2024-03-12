Минпромторг РФ раскрыл интригу, кто станет партнером выставки «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге

Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром», которая проводится в Екатеринбурге, станут Объединенные Арабские Эмираты. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мероприятия.
«За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество […] Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки „Иннопром — 2024“ не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — заявил российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».
Интрига о том, кто выступит партнером России на промышленной выставке, тянется с конца 2023 года — именно тогда от федерального Минпромторга ждали традиционный анонс. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. Потенциальным партнером называли Таджикистан.
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