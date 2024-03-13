В Сургуте появятся три новых автобусных маршрута. Схема

В Сургуте появятся три новых автобусных маршрута

13 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

К середине апреля старые автобусы на заменят новыми Фото: Алексей Андронов © URA.RU С 14 марта власти Сургута запускают в городе три новых автобусных маршрута. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «14 марта у нас вводятся обещанные маршруты 28,28А и 29. Маршруты разработаны по обращениям жителей с учетом тех пожеланий, высказанных жителями», — сообщил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Рустам Гильманов. Два маршрута 28 и 28А соединят восточную и западную части города. Двигаться они будут по кругу навстречу друг другу. «29 маршрут маятниковый. Он идет с 42 микрорайона со стороны ЖД через больничный комплекс, Изумруд, Аврору и попадает через 1000 мелочей до 32 микрорайона и возвращается практически по такому же маршруту», — добавил Гильманов. На трех маршрутах будут работать 15 дополнительных автобусов. Выезд на маршрут будет начинаться в шесть часов утра и заканчиваться в 11 ночи. «СПОПАТ технически подготовился к завтрашнему дню. Все водители прошли инструктажи. Технику мы подготовили. Завтра в полном объеме 15 единиц, по каждому маршруту пять единиц, будут осуществлять перевозку пассажиров. По прибытии новой техники в середине апреля на эти три маршрута мы поставим новые автобусы», — сообщил директор СПОПАТ Александр Попов. Ранее URA.RU сообщало, что купленные властями Сургута новые автобусы не смогли доставить в срок. По контракту продавец должен был привести их в город в начале февраля, но отсрочил поставку на месяц. Схема движения 28 маршрута Схема: администрация Сургута Схема движения маршрута 29А Схема: администрация Сургута Схема движения маршрута 29 Схема: администрация Сургута Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 14 марта власти Сургута запускают в городе три новых автобусных маршрута. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «14 марта у нас вводятся обещанные маршруты 28,28А и 29. Маршруты разработаны по обращениям жителей с учетом тех пожеланий, высказанных жителями», — сообщил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Рустам Гильманов. Два маршрута 28 и 28А соединят восточную и западную части города. Двигаться они будут по кругу навстречу друг другу. «29 маршрут маятниковый. Он идет с 42 микрорайона со стороны ЖД через больничный комплекс, Изумруд, Аврору и попадает через 1000 мелочей до 32 микрорайона и возвращается практически по такому же маршруту», — добавил Гильманов. На трех маршрутах будут работать 15 дополнительных автобусов. Выезд на маршрут будет начинаться в шесть часов утра и заканчиваться в 11 ночи. «СПОПАТ технически подготовился к завтрашнему дню. Все водители прошли инструктажи. Технику мы подготовили. Завтра в полном объеме 15 единиц, по каждому маршруту пять единиц, будут осуществлять перевозку пассажиров. По прибытии новой техники в середине апреля на эти три маршрута мы поставим новые автобусы», — сообщил директор СПОПАТ Александр Попов. Ранее URA.RU сообщало, что купленные властями Сургута новые автобусы не смогли доставить в срок. По контракту продавец должен был привести их в город в начале февраля, но отсрочил поставку на месяц.