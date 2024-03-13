В Сургуте появятся три новых автобусных маршрута. Схема

В Сургуте появятся три новых автобусных маршрута
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, автобус, пассажирский транспорт, югра
К середине апреля старые автобусы на заменят новыми Фото:

С 14 марта власти Сургута запускают в городе три новых автобусных маршрута. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«14 марта у нас вводятся обещанные маршруты 28,28А и 29. Маршруты разработаны по обращениям жителей с учетом тех пожеланий, высказанных жителями», — сообщил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Рустам Гильманов.

Два маршрута 28 и 28А соединят восточную и западную части города. Двигаться они будут по кругу навстречу друг другу. «29 маршрут маятниковый. Он идет с 42 микрорайона со стороны ЖД через больничный комплекс, Изумруд, Аврору и попадает через 1000 мелочей до 32 микрорайона и возвращается практически по такому же маршруту», — добавил Гильманов.

На трех маршрутах будут работать 15 дополнительных автобусов. Выезд на маршрут будет начинаться в шесть часов утра и заканчиваться в 11 ночи. «СПОПАТ технически подготовился к завтрашнему дню. Все водители прошли инструктажи. Технику мы подготовили. Завтра в полном объеме 15 единиц, по каждому маршруту пять единиц, будут осуществлять перевозку пассажиров. По прибытии новой техники в середине апреля на эти три маршрута мы поставим новые автобусы», — сообщил директор СПОПАТ Александр Попов.

Ранее URA.RU сообщало, что купленные властями Сургута новые автобусы не смогли доставить в срок. По контракту продавец должен был привести их в город в начале февраля, но отсрочил поставку на месяц.

Схема движения 28 маршрута
Схема движения 28 маршрута
Схема движения маршрута 29А
Схема движения маршрута 29А
Схема движения маршрута 29
Схема движения маршрута 29

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С 14 марта власти Сургута запускают в городе три новых автобусных маршрута. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «14 марта у нас вводятся обещанные маршруты 28,28А и 29. Маршруты разработаны по обращениям жителей с учетом тех пожеланий, высказанных жителями», — сообщил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Рустам Гильманов. Два маршрута 28 и 28А соединят восточную и западную части города. Двигаться они будут по кругу навстречу друг другу. «29 маршрут маятниковый. Он идет с 42 микрорайона со стороны ЖД через больничный комплекс, Изумруд, Аврору и попадает через 1000 мелочей до 32 микрорайона и возвращается практически по такому же маршруту», — добавил Гильманов. На трех маршрутах будут работать 15 дополнительных автобусов. Выезд на маршрут будет начинаться в шесть часов утра и заканчиваться в 11 ночи. «СПОПАТ технически подготовился к завтрашнему дню. Все водители прошли инструктажи. Технику мы подготовили. Завтра в полном объеме 15 единиц, по каждому маршруту пять единиц, будут осуществлять перевозку пассажиров. По прибытии новой техники в середине апреля на эти три маршрута мы поставим новые автобусы», — сообщил директор СПОПАТ Александр Попов. Ранее URA.RU сообщало, что купленные властями Сургута новые автобусы не смогли доставить в срок. По контракту продавец должен был привести их в город в начале февраля, но отсрочил поставку на месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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