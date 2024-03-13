Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения запасов ВСУ

13 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Армия Киева не выстроила сеть для своей обороны, в то время, как ВС РФ сделали это, говорится в материале Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Об этом сообщает Advanced. «Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — пишет издание . Уточняется, что это произойдет летом 2024 года. Кроме того, автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений. Их протяженность составляет сотни километров. В свою очередь, украинская армия подобного не делала. Также автор статьи отметил, что военные России быстро учатся и адаптировались в зоне конфликта. Ранее постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя сообщил, что власти Украины не смогут удерживать ситуацию на линии соприкосновения из-за отсутствия ресурсов. Помимо прочего, польский генерал Богуслав Пацек добавил, что к весне ВС РФ совершат прорыв в зоне конфликта. По его словам, в таком случае инициатива в боевых действиях перейдет к российской армии, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Об этом сообщает Advanced. «Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — пишет издание. Уточняется, что это произойдет летом 2024 года. Кроме того, автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений. Их протяженность составляет сотни километров. В свою очередь, украинская армия подобного не делала. Также автор статьи отметил, что военные России быстро учатся и адаптировались в зоне конфликта. Ранее постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя сообщил, что власти Украины не смогут удерживать ситуацию на линии соприкосновения из-за отсутствия ресурсов. Помимо прочего, польский генерал Богуслав Пацек добавил, что к весне ВС РФ совершат прорыв в зоне конфликта. По его словам, в таком случае инициатива в боевых действиях перейдет к российской армии, передает телеканал 360.