Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения запасов ВСУ

К лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Об этом сообщает Advanced.
«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — пишет
Кроме того, автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений. Их протяженность составляет сотни километров. В свою очередь, украинская армия подобного не делала. Также автор статьи отметил, что военные России быстро учатся и адаптировались в зоне конфликта.
Ранее постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя сообщил, что власти Украины не смогут удерживать ситуацию на линии соприкосновения из-за отсутствия ресурсов. Помимо прочего, польский генерал Богуслав Пацек добавил, что к весне ВС РФ совершат прорыв в зоне конфликта. По его словам, в таком случае инициатива в боевых действиях перейдет к российской армии, передает телеканал 360.
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