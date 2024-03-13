Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения запасов ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, град, ракета, рсзо, сбойка,  stock
Армия Киева не выстроила сеть для своей обороны, в то время, как ВС РФ сделали это, говорится в материале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Об этом сообщает Advanced.

«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — пишет издание. Уточняется, что это произойдет летом 2024 года.

Кроме того, автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений. Их протяженность составляет сотни километров. В свою очередь, украинская армия подобного не делала. Также автор статьи отметил, что военные России быстро учатся и адаптировались в зоне конфликта.

Ранее постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя сообщил, что власти Украины не смогут удерживать ситуацию на линии соприкосновения из-за отсутствия ресурсов. Помимо прочего, польский генерал Богуслав Пацек добавил, что к весне ВС РФ совершат прорыв в зоне конфликта. По его словам, в таком случае инициатива в боевых действиях перейдет к российской армии, передает телеканал 360.

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К лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Об этом сообщает Advanced. «Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — пишет издание. Уточняется, что это произойдет летом 2024 года. Кроме того, автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений. Их протяженность составляет сотни километров. В свою очередь, украинская армия подобного не делала. Также автор статьи отметил, что военные России быстро учатся и адаптировались в зоне конфликта. Ранее постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя сообщил, что власти Украины не смогут удерживать ситуацию на линии соприкосновения из-за отсутствия ресурсов. Помимо прочего, польский генерал Богуслав Пацек добавил, что к весне ВС РФ совершат прорыв в зоне конфликта. По его словам, в таком случае инициатива в боевых действиях перейдет к российской армии, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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