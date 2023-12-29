Небензя раскрыл, почему Киев не сможет удерживать позиции в зоне СВО

Небензя: у Киева нет ресурса для удержания ситуации на линии соприкосновения

30 декабря 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил, что Киев не сможет удержать ситуацию на линии фронта Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти не смогут удержать ситуацию на линии фронта, так как для этого у них уже нет и уже не будет ресурса. Об этом заявил постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя. «Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция идет на YouTube-канале международной организации. Ранее американский журналист Тим Листер заявил, что Украина обречена на поражение в конфликте по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией, об этом рассказывал телеканал 360. По мнению журналиста, у Украины будут средства для выживания, но не для победы.

Украинские власти не смогут удержать ситуацию на линии фронта, так как для этого у них уже нет и уже не будет ресурса. Об этом заявил постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя. «Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция идет на YouTube-канале международной организации. Ранее американский журналист Тим Листер заявил, что Украина обречена на поражение в конфликте по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией, об этом рассказывал телеканал 360. По мнению журналиста, у Украины будут средства для выживания, но не для победы.