29 декабря 2023

Небензя раскрыл, почему Киев не сможет удерживать позиции в зоне СВО

Небензя: у Киева нет ресурса для удержания ситуации на линии соприкосновения
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Василий Небензя заявил, что Киев не сможет удержать ситуацию на линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти не смогут удержать ситуацию на линии фронта, так как для этого у них уже нет и уже не будет ресурса. Об этом заявил постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя.

«Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция идет на YouTube-канале международной организации.

Ранее американский журналист Тим Листер заявил, что Украина обречена на поражение в конфликте по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией, об этом рассказывал телеканал 360. По мнению журналиста, у Украины будут средства для выживания, но не для победы.

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Украинские власти не смогут удержать ситуацию на линии фронта, так как для этого у них уже нет и уже не будет ресурса. Об этом заявил постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя. «Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция идет на YouTube-канале международной организации. Ранее американский журналист Тим Листер заявил, что Украина обречена на поражение в конфликте по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией, об этом рассказывал телеканал 360. По мнению журналиста, у Украины будут средства для выживания, но не для победы.
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