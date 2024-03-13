ХМАО станет первым субъектом РФ, который издаст свою энциклопедию истории региона

В ХМАО утверждены к публикации финальные два тома «Академической истории Югры»
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«Академическая история Югры» будет доступна в библиотеках региона и в электронном формате Фото:

Финальные седьмой и восьмой тома «Академической истории Югры» утверждены и готовы к публикации. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в telegram-канале «Югра Z Официально».

«Будущий многотомник, уверена, станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, наших уважаемых ветеранов, настольной книгой в югорских семьях. В этих страницах заключена не только наша с вами история — здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры. Читайте, изучайте, создавайте и созидайте новые страницы истории», — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Академическая история Югры» будет доступна в библиотеках ХМАО и в электронном формате. Губернатор наградила благодарственными письмами авторов, которые работали над восьмитомником.

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Финальные седьмой и восьмой тома «Академической истории Югры» утверждены и готовы к публикации. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в telegram-канале «Югра Z Официально». «Будущий многотомник, уверена, станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, наших уважаемых ветеранов, настольной книгой в югорских семьях. В этих страницах заключена не только наша с вами история — здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры. Читайте, изучайте, создавайте и созидайте новые страницы истории», — сказала губернатор Югры Наталья Комарова. «Академическая история Югры» будет доступна в библиотеках ХМАО и в электронном формате. Губернатор наградила благодарственными письмами авторов, которые работали над восьмитомником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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