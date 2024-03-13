Россия отказалась участвовать в конференции по миру на Украине

Захарова: Россия не намерена участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Мария Захарова заявила, что саммит в Швейцарии будет посвящен только украинской формуле мира Фото:

Россия не намерена участвовать в мирном саммите, посвященному украинскому конфликту, который пройдет в Швейарии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — заявила Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте российского дипведомства.

Представитель МИД уточнила, что грядущее заседание будет посвящено продвижению формуле мира, предложенной Киевом. Украинский план мира подразумевает вывод войск РФ на границы 1991 года, а также обязательные репарации Киеву со стороны Москвы.

Ранее сообщалось о планах провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине. Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на заседание приглашены лидеры белее 160 стран. Также он не исключил, что на саммит пригласят Россию, пишет Life.

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Россия не намерена участвовать в мирном саммите, посвященному украинскому конфликту, который пройдет в Швейарии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — заявила Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте российского дипведомства. Представитель МИД уточнила, что грядущее заседание будет посвящено продвижению формуле мира, предложенной Киевом. Украинский план мира подразумевает вывод войск РФ на границы 1991 года, а также обязательные репарации Киеву со стороны Москвы. Ранее сообщалось о планах провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине. Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на заседание приглашены лидеры белее 160 стран. Также он не исключил, что на саммит пригласят Россию, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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