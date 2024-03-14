«Интерфакс» выяснил количество погибших при крушении Ми-8

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
В результате падения вертолета в Магаданской области погибли два человека Фото:

В результате крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области погибли два человека. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Два человека погибли», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что на борту находились 20 работников одного из магаданских рудников. Информация о судьбе остальных пассажиров пока неизвестна. Основными версиями причин катастрофы являются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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В результате крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области погибли два человека. Об этом рассказали в экстренных службах. «Два человека погибли», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что на борту находились 20 работников одного из магаданских рудников. Информация о судьбе остальных пассажиров пока неизвестна. Основными версиями причин катастрофы являются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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