«Интерфакс» выяснил количество погибших при крушении Ми-8

14 марта 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

В результате падения вертолета в Магаданской области погибли два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области погибли два человека. Об этом рассказали в экстренных службах. «Два человека погибли», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что на борту находились 20 работников одного из магаданских рудников. Информация о судьбе остальных пассажиров пока неизвестна. Основными версиями причин катастрофы являются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области погибли два человека. Об этом рассказали в экстренных службах. «Два человека погибли», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что на борту находились 20 работников одного из магаданских рудников. Информация о судьбе остальных пассажиров пока неизвестна. Основными версиями причин катастрофы являются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. URA.RU направило запрос в МЧС по Магаданской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.