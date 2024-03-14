МО раскрыло подробности неудачной попытки прорыва ДРГ в Белгородскую область

Российские войска отразили атаку на Белгородскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские бойцы пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область. Было уничтожено около 195 участников ДРГ, сообщили в Министерстве обороны России.
Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих и пять танков», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.