МО раскрыло подробности неудачной попытки прорыва ДРГ в Белгородскую область

Минобороны: ВС России уничтожили до 195 украинских диверсантов под Белгородом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, автомат, всу, наемник, украинские военные, дрг,  stock
Российские войска отразили атаку на Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область. Было уничтожено около 195 участников ДРГ, сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих и пять танков», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские бойцы пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область. Было уничтожено около 195 участников ДРГ, сообщили в Министерстве обороны России. Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих и пять танков», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...