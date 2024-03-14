Столтенберг признал, что атаки по Черноморскому флоту наносились ракетами НАТО

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Йенс Столтенберг подтвердил причастность НАТО к ударам по Черноморскому флоту Фото:

Боеприпасы, с помощью которых ВСУ атаковали Черноморский флот, предоставлялись альянсом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что

«Некоторые системы, важные для открытия этого коридора (В Одессе) были, конечно, предоставлены союзниками альянса», — сказал Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления проходит на youtube-канале НАТО.

ВСУ не раз пытались атаковать Черноморский флот. Так, в сентябре 2023 года украинские силы ударили по штабу флота в Севастополе. Также в СМИ писали об атаке на корабли российского флота в Черном море.

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Боеприпасы, с помощью которых ВСУ атаковали Черноморский флот, предоставлялись альянсом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Некоторые системы, важные для открытия этого коридора (В Одессе) были, конечно, предоставлены союзниками альянса», — сказал Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления проходит на youtube-канале НАТО. ВСУ не раз пытались атаковать Черноморский флот. Так, в сентябре 2023 года украинские силы ударили по штабу флота в Севастополе. Также в СМИ писали об атаке на корабли российского флота в Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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