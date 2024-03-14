Столтенберг признал, что атаки по Черноморскому флоту наносились ракетами НАТО

Йенс Столтенберг подтвердил причастность НАТО к ударам по Черноморскому флоту
Боеприпасы, с помощью которых ВСУ атаковали Черноморский флот, предоставлялись альянсом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что
«Некоторые системы, важные для открытия этого коридора (В Одессе) были, конечно, предоставлены союзниками альянса», —
ВСУ не раз пытались атаковать Черноморский флот. Так, в сентябре 2023 года украинские силы ударили по штабу флота в Севастополе. Также в СМИ писали об атаке на корабли российского флота в Черном море.
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