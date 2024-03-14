В Кургане открылся центр, где пенсионеров научат пользоваться смартфонами

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Форум арматуростроителей России. Курган, депутат, телефон, айпад, чиновник, планшет
В центре старшего поколения, в том числе, будут учить пенсионеров пользоваться смартфонами Фото:

В Кургане 14 марта открылся Центр общения старшего поколения, в котором, в том числе, пожилых людей будут учить пользоваться смартфонами и планшетами. Данная информация размещена на сайте администрации.

«По словам Вадима Шумкова (управляющий отделением областного соцфонда), в Центре общения старшего поколения граждане „серебряного возраста“ будут получать новую информацию, научатся работать на планшетах и смартфонах, чтобы пользоваться всеми преимуществами цифровизации. Это будет площадка для тех, кто продолжает вести активный образ жизни, получать новые знания и впечатления», — указано в сообщении.

На открытии также присутствовали замглавы города Юлия Гурьянова, председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Владимир Саблин и представители некоторых общественных организаций. В центре планируют проводить лекции, встречи, семинары по различным темам, выставки, творческие мастер-классы, музыкальные вечера и литературные чтения. Также посетители центра будут оказывать помощь участникам спецоперации, например, плести маскировочные сети и делать окопные свечи.

Центр создан в рамках пилотного проекта Социального фонда России. Он будет работать на базе Клиентской службы города Кургана отделения Социального фонда России по Курганской области по будням с 8:00 до 17:00. Ранее в регионе подобные центры были открыты в Шатровском, Юргамышском муниципальных округах и Шадринске.

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В Кургане 14 марта открылся Центр общения старшего поколения, в котором, в том числе, пожилых людей будут учить пользоваться смартфонами и планшетами. Данная информация размещена на сайте администрации. «По словам Вадима Шумкова (управляющий отделением областного соцфонда), в Центре общения старшего поколения граждане „серебряного возраста“ будут получать новую информацию, научатся работать на планшетах и смартфонах, чтобы пользоваться всеми преимуществами цифровизации. Это будет площадка для тех, кто продолжает вести активный образ жизни, получать новые знания и впечатления», — указано в сообщении. На открытии также присутствовали замглавы города Юлия Гурьянова, председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Владимир Саблин и представители некоторых общественных организаций. В центре планируют проводить лекции, встречи, семинары по различным темам, выставки, творческие мастер-классы, музыкальные вечера и литературные чтения. Также посетители центра будут оказывать помощь участникам спецоперации, например, плести маскировочные сети и делать окопные свечи. Центр создан в рамках пилотного проекта Социального фонда России. Он будет работать на базе Клиентской службы города Кургана отделения Социального фонда России по Курганской области по будням с 8:00 до 17:00. Ранее в регионе подобные центры были открыты в Шатровском, Юргамышском муниципальных округах и Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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