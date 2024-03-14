В Кургане открылся центр, где пенсионеров научат пользоваться смартфонами

В центре старшего поколения, в том числе, будут учить пенсионеров пользоваться смартфонами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 14 марта открылся Центр общения старшего поколения, в котором, в том числе, пожилых людей будут учить пользоваться смартфонами и планшетами. Данная информация размещена на сайте администрации.

«По словам Вадима Шумкова (управляющий отделением областного соцфонда), в Центре общения старшего поколения граждане „серебряного возраста“ будут получать новую информацию, научатся работать на планшетах и смартфонах, чтобы пользоваться всеми преимуществами цифровизации. Это будет площадка для тех, кто продолжает вести активный образ жизни, получать новые знания и впечатления», — указано в сообщении.

На открытии также присутствовали замглавы города Юлия Гурьянова, председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Владимир Саблин и представители некоторых общественных организаций. В центре планируют проводить лекции, встречи, семинары по различным темам, выставки, творческие мастер-классы, музыкальные вечера и литературные чтения. Также посетители центра будут оказывать помощь участникам спецоперации, например, плести маскировочные сети и делать окопные свечи.

Центр создан в рамках пилотного проекта Социального фонда России. Он будет работать на базе Клиентской службы города Кургана отделения Социального фонда России по Курганской области по будням с 8:00 до 17:00. Ранее в регионе подобные центры были открыты в Шатровском, Юргамышском муниципальных округах и Шадринске.