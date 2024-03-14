РВ: Украина высадила десант с вертолетов в Белгородской области, идут бои

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ВСУ высадили десант рядом с Козинкой, заявили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины высадили десант с вертолетом близ населенного пункта Козинка в Белгородской области. Рядом поселком идут бои, сообщили российские военкоры со ссылкой на бойцов армии РФ.

«Враг высадил десант с вертолетов в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что сейчас на этом участке идут ожесточенные бои.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

ВСУ атакуют Белгородскую область с самого утра 14 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадали 17 человек, двое — погибли.

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Вооруженные силы Украины высадили десант с вертолетом близ населенного пункта Козинка в Белгородской области. Рядом поселком идут бои, сообщили российские военкоры со ссылкой на бойцов армии РФ. «Враг высадил десант с вертолетов в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что сейчас на этом участке идут ожесточенные бои. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. ВСУ атакуют Белгородскую область с самого утра 14 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадали 17 человек, двое — погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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