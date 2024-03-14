РВ: Украина высадила десант с вертолетов в Белгородской области, идут бои

14 марта 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

ВСУ высадили десант рядом с Козинкой, заявили военкоры Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины высадили десант с вертолетом близ населенного пункта Козинка в Белгородской области. Рядом поселком идут бои, сообщили российские военкоры со ссылкой на бойцов армии РФ. «Враг высадил десант с вертолетов в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что сейчас на этом участке идут ожесточенные бои. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. ВСУ атакуют Белгородскую область с самого утра 14 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадали 17 человек, двое — погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины высадили десант с вертолетом близ населенного пункта Козинка в Белгородской области. Рядом поселком идут бои, сообщили российские военкоры со ссылкой на бойцов армии РФ. «Враг высадил десант с вертолетов в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что сейчас на этом участке идут ожесточенные бои. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. ВСУ атакуют Белгородскую область с самого утра 14 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадали 17 человек, двое — погибли.