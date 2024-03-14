В ХМАО первые избиратели собрали очередь на участках, придя на выборы президента РФ. Видео

В ХМАО открылись избирательные участки на выборах президента России

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Югре открылись избирательные участки Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО открылись избирательные участки. Они будут доступны для голосования югорчан с 08:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Выборы президента России пройдут на 734 УИК. Первые избиратели уже готовятся к голосованию на участках, сообщают журналисты URA.RU из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. В Ханты-Мансийске избиратели начали собираться в очередь на участках. В КДЦ «Октябрь» жители столицы пришли заранее, еще до открытия. «Хотим проголосовать и пойти на работу», — сообщила одна из женщин в очереди. «На всех избирательных участках планируется применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR-кода», — сообщает избирком ХМАО. На 183 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые позволяют проводить подсчет в автоматическом режиме. Их будут применять на всех участках в Сургуте и Мегионе и на части УИК в Нижневартовске. По данным избиркома ХМАО, изготовлено 1 152 300 бюллетеней. «Они печатаются на бумаге с нанесенной фоновой защитной сеткой. Защитой бюллетеней служит специальный знак — марка, наклеиваемая в правый верхний угол, на всех бюллетенях ставится печать УИК и подписи двух членов комиссии», — уточнили в ведомстве. На каждом участке работает комиссия. В ее составе от 5 до 16 членов, в зависимости от числа избирателей. Они будут работать с 7 утра до 8 вечера в дни голосования, а 17 марта — до окончания подсчета и подведения итогов выборов. Ранее URA.RU писало о рекордной явке на досрочном голосовании в ХМАО. По предварительным подсчетам, она вдвое превысило данные по выборам 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО открылись избирательные участки. Они будут доступны для голосования югорчан с 08:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Выборы президента России пройдут на 734 УИК. Первые избиратели уже готовятся к голосованию на участках, сообщают журналисты URA.RU из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. В Ханты-Мансийске избиратели начали собираться в очередь на участках. В КДЦ «Октябрь» жители столицы пришли заранее, еще до открытия. «Хотим проголосовать и пойти на работу», — сообщила одна из женщин в очереди. «На всех избирательных участках планируется применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR-кода», — сообщает избирком ХМАО. На 183 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые позволяют проводить подсчет в автоматическом режиме. Их будут применять на всех участках в Сургуте и Мегионе и на части УИК в Нижневартовске. По данным избиркома ХМАО, изготовлено 1 152 300 бюллетеней. «Они печатаются на бумаге с нанесенной фоновой защитной сеткой. Защитой бюллетеней служит специальный знак — марка, наклеиваемая в правый верхний угол, на всех бюллетенях ставится печать УИК и подписи двух членов комиссии», — уточнили в ведомстве. На каждом участке работает комиссия. В ее составе от 5 до 16 членов, в зависимости от числа избирателей. Они будут работать с 7 утра до 8 вечера в дни голосования, а 17 марта — до окончания подсчета и подведения итогов выборов. Ранее URA.RU писало о рекордной явке на досрочном голосовании в ХМАО. По предварительным подсчетам, она вдвое превысило данные по выборам 2018 года.