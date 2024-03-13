13 марта 2024

Избиратели ХМАО бьют рекорды по досрочному голосованию на выборах президента РФ

Явка на выборах президента РФ в ХМАО превысила 50 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район, ханты, выборы, кмнс, досрочное голосование, голосование, урна для голосования
Голосование в труднодоступных районах ХМАО побило все рекорды по явке избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО, согласно предварительным подсчетам окружного избиркома, более 50 тысяч жителей отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов на пост главы РФ. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции председатель ведомства Денис Корнеев.

«На сегодняшний в досрочном голосовании в труднодоступных местностях уже приняли участие более 50 тысяч югорчан. Это, конечно, самый высокий показатель, который был у нас в Югре. Выезды еще проходят, 14 марта — последний день для его проведения. Это связано, в первую очередь, с тем, что сейчас идет главная избирательная кампания страны и с желанием принять в ней участие», — прокомментировал Корнеев.

Явка по досрочному голосованию в 2018 году составляла 26 939 человек, а на выборах в Госдуму 2021 года — более 32 тысяч. Глава избиркома связывает рекордную явку на досрочном голосовании с возросшей предвыборной активностью нефтяных компаний — все больше вахтовиков голосуют не дома, а на работе. «Активность очень высокая, подключились и оказывают содействие большое количество нефтегазодобывающих компаний», — отметил Корнеев.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО 82,7% опрошенных избирателей заявили о готовности пойти на выборы президента России. Волонтеры «ИнформУИК» обошли более 99% домовладений в Югре, чтобы узнать готовность югорчан принять участие в главной избирательной кампании страны.

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В ХМАО, согласно предварительным подсчетам окружного избиркома, более 50 тысяч жителей отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов на пост главы РФ. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции председатель ведомства Денис Корнеев. «На сегодняшний в досрочном голосовании в труднодоступных местностях уже приняли участие более 50 тысяч югорчан. Это, конечно, самый высокий показатель, который был у нас в Югре. Выезды еще проходят, 14 марта — последний день для его проведения. Это связано, в первую очередь, с тем, что сейчас идет главная избирательная кампания страны и с желанием принять в ней участие», — прокомментировал Корнеев. Явка по досрочному голосованию в 2018 году составляла 26 939 человек, а на выборах в Госдуму 2021 года — более 32 тысяч. Глава избиркома связывает рекордную явку на досрочном голосовании с возросшей предвыборной активностью нефтяных компаний — все больше вахтовиков голосуют не дома, а на работе. «Активность очень высокая, подключились и оказывают содействие большое количество нефтегазодобывающих компаний», — отметил Корнеев. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО 82,7% опрошенных избирателей заявили о готовности пойти на выборы президента России. Волонтеры «ИнформУИК» обошли более 99% домовладений в Югре, чтобы узнать готовность югорчан принять участие в главной избирательной кампании страны.
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