Избиратели ХМАО бьют рекорды по досрочному голосованию на выборах президента РФ

Явка на выборах президента РФ в ХМАО превысила 50 тысяч человек

14 марта 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Голосование в труднодоступных районах ХМАО побило все рекорды по явке избирателей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО, согласно предварительным подсчетам окружного избиркома, более 50 тысяч жителей отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов на пост главы РФ. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции председатель ведомства Денис Корнеев. «На сегодняшний в досрочном голосовании в труднодоступных местностях уже приняли участие более 50 тысяч югорчан. Это, конечно, самый высокий показатель, который был у нас в Югре. Выезды еще проходят, 14 марта — последний день для его проведения. Это связано, в первую очередь, с тем, что сейчас идет главная избирательная кампания страны и с желанием принять в ней участие», — прокомментировал Корнеев. Явка по досрочному голосованию в 2018 году составляла 26 939 человек, а на выборах в Госдуму 2021 года — более 32 тысяч. Глава избиркома связывает рекордную явку на досрочном голосовании с возросшей предвыборной активностью нефтяных компаний — все больше вахтовиков голосуют не дома, а на работе. «Активность очень высокая, подключились и оказывают содействие большое количество нефтегазодобывающих компаний», — отметил Корнеев. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО 82,7% опрошенных избирателей заявили о готовности пойти на выборы президента России. Волонтеры «ИнформУИК» обошли более 99% домовладений в Югре, чтобы узнать готовность югорчан принять участие в главной избирательной кампании страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО, согласно предварительным подсчетам окружного избиркома, более 50 тысяч жителей отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов на пост главы РФ. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции председатель ведомства Денис Корнеев. «На сегодняшний в досрочном голосовании в труднодоступных местностях уже приняли участие более 50 тысяч югорчан. Это, конечно, самый высокий показатель, который был у нас в Югре. Выезды еще проходят, 14 марта — последний день для его проведения. Это связано, в первую очередь, с тем, что сейчас идет главная избирательная кампания страны и с желанием принять в ней участие», — прокомментировал Корнеев. Явка по досрочному голосованию в 2018 году составляла 26 939 человек, а на выборах в Госдуму 2021 года — более 32 тысяч. Глава избиркома связывает рекордную явку на досрочном голосовании с возросшей предвыборной активностью нефтяных компаний — все больше вахтовиков голосуют не дома, а на работе. «Активность очень высокая, подключились и оказывают содействие большое количество нефтегазодобывающих компаний», — отметил Корнеев. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО 82,7% опрошенных избирателей заявили о готовности пойти на выборы президента России. Волонтеры «ИнформУИК» обошли более 99% домовладений в Югре, чтобы узнать готовность югорчан принять участие в главной избирательной кампании страны.