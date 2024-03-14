14 марта 2024

Гладков заявил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Гладков рассказал об эвакуации жителей одного из районов Фото:

Жителей Грайворонского городского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей (Грайворонского округа — прим. URA.RU) в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР.», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что утром власти будут пытаться оценить ущерб и по возможности организуют восстановление.

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Жителей Грайворонского городского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков «Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей (Грайворонского округа — прим. URA.RU) в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР.», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что утром власти будут пытаться оценить ущерб и по возможности организуют восстановление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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