Гладков заявил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа

15 марта 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Гладков рассказал об эвакуации жителей одного из районов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителей Грайворонского городского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков «Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей (Грайворонского округа — прим. URA.RU) в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР.», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что утром власти будут пытаться оценить ущерб и по возможности организуют восстановление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Грайворонского городского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков «Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей (Грайворонского округа — прим. URA.RU) в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР.», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что утром власти будут пытаться оценить ущерб и по возможности организуют восстановление.