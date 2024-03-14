Гладков заявил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа

Гладков рассказал об эвакуации жителей одного из районов
Жителей Грайворонского городского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков
«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей (Грайворонского округа — прим. URA.RU) в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР.», —
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