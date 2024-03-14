14 марта 2024

В ХМАО на выборы президента РФ пришел Чебурашка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, чебурашка, мягкая игрушка
Югорчанин пришел на выборы в костюме Чебурашки Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На избирательный участок в Югорске (ХМАО) местный житель пришел в костюме Чебурашки. Он проголосовал на выборах президента России и угощал югорчан апельсинами.

«На избирательном участке в Югорске произошло удивительное событие — проявить свою гражданскую позицию пришел символ Всемирного фестиваля молодежи! Чебурашка не только отдал свой голос, но и порадовал всех присутствующих апельсинами», — написали в telegram-канале «Югра официально».

Ранее URA.RU рассказывало, что первые избиратели в ХМАО собрали очередь на участках, придя на выборы президента РФ. Участки в Югре будут работать 15—17 марта с восьми утра до восьми вечера.

Чебурашка на выборах в Югорске
Чебурашка на выборах в Югорске
Фото:

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На избирательный участок в Югорске (ХМАО) местный житель пришел в костюме Чебурашки. Он проголосовал на выборах президента России и угощал югорчан апельсинами. «На избирательном участке в Югорске произошло удивительное событие — проявить свою гражданскую позицию пришел символ Всемирного фестиваля молодежи! Чебурашка не только отдал свой голос, но и порадовал всех присутствующих апельсинами», — написали в telegram-канале «Югра официально». Ранее URA.RU рассказывало, что первые избиратели в ХМАО собрали очередь на участках, придя на выборы президента РФ. Участки в Югре будут работать 15—17 марта с восьми утра до восьми вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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