На избирательный участок в Югорске (ХМАО) местный житель пришел в костюме Чебурашки. Он проголосовал на выборах президента России и угощал югорчан апельсинами.
«На избирательном участке в Югорске произошло удивительное событие — проявить свою гражданскую позицию пришел символ Всемирного фестиваля молодежи! Чебурашка не только отдал свой голос, но и порадовал всех присутствующих апельсинами», — написали в telegram-канале «Югра официально».
Ранее URA.RU рассказывало, что первые избиратели в ХМАО собрали очередь на участках, придя на выборы президента РФ. Участки в Югре будут работать 15—17 марта с восьми утра до восьми вечера.
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