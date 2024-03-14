В ХМАО на избирательных участках установили дополнительные урны из-за наплыва избирателей

В ХМАО из-за наплыва избирателей на участках пришлось устанавливать дополнительные урны. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU.
«Мы сейчас работаем в режиме максимальной загрузки. [Установили] дополнительные кабины для голосования. Выдача бюллетеней производится максимальным количеством членов участковых избирательных комиссий», — рассказал Денис Корнеев.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО проголосовала с многодетной семьей на выборах президента РФ. Она отдала свой голос на участке КДЦ «Октябрь» в Ханты-Мансийске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.