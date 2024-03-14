14 марта 2024

В ХМАО на избирательных участках установили дополнительные урны из-за наплыва избирателей

Жители ХМАО заполонили избирательные участки в первый день выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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На избирательных участках пришлось установить дополнительные урны из-за наплыва людей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО из-за наплыва избирателей на участках пришлось устанавливать дополнительные урны. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU.

«Мы сейчас работаем в режиме максимальной загрузки. [Установили] дополнительные кабины для голосования. Выдача бюллетеней производится максимальным количеством членов участковых избирательных комиссий», — рассказал Денис Корнеев.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО проголосовала с многодетной семьей на выборах президента РФ. Она отдала свой голос на участке КДЦ «Октябрь» в Ханты-Мансийске.

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В ХМАО из-за наплыва избирателей на участках пришлось устанавливать дополнительные урны. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU. «Мы сейчас работаем в режиме максимальной загрузки. [Установили] дополнительные кабины для голосования. Выдача бюллетеней производится максимальным количеством членов участковых избирательных комиссий», — рассказал Денис Корнеев. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО проголосовала с многодетной семьей на выборах президента РФ. Она отдала свой голос на участке КДЦ «Октябрь» в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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