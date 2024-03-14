В ХМАО поставлен рекорд на досрочном голосовании на выборах президента РФ

В ХМАО в досрочном голосовании на удаленных территориях приняло участие рекордное количество избирателей — более 54 тысяч. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU.
«В ХМАО [во время досрочного голосования] проголосовали более 54 тысяч избирателей в труднодоступных и удаленных местностях. Сейчас эти данные идут в протокол. Мы ожидаем, что это будет хороший задел на высокий показатель по явке», — рассказал Денис Корнеев.
По словам председателя, такая высокая явка связана с важностью президентских выборов и высокой степенью информированности населения. «Эти выборы проходят в историческое время. Мы чувствуем, что своим прибытием на избирательных участках [народ] демонстрирует свою сплоченность. Мы всему миру показываем, что мы единое, консолидированное государство», — сказал Денис Корнеев.
Ранее председатель избиркома ХМАО рассказывал, что на участках пришлось установить дополнительные урны. Это связано с большим количеством избирателей.
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