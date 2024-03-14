14 марта 2024

В ХМАО поставлен рекорд на досрочном голосовании на выборах президента РФ

В ХМАО в досрочном голосовании приняли участие более 54 тысяч избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, выборы 2024
В ХМАО в досрочном голосовании приняло участие рекордное количество избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО в досрочном голосовании на удаленных территориях приняло участие рекордное количество избирателей — более 54 тысяч. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU.

«В ХМАО [во время досрочного голосования] проголосовали более 54 тысяч избирателей в труднодоступных и удаленных местностях. Сейчас эти данные идут в протокол. Мы ожидаем, что это будет хороший задел на высокий показатель по явке», — рассказал Денис Корнеев.

По словам председателя, такая высокая явка связана с важностью президентских выборов и высокой степенью информированности населения. «Эти выборы проходят в историческое время. Мы чувствуем, что своим прибытием на избирательных участках [народ] демонстрирует свою сплоченность. Мы всему миру показываем, что мы единое, консолидированное государство», — сказал Денис Корнеев.

Ранее председатель избиркома ХМАО рассказывал, что на участках пришлось установить дополнительные урны. Это связано с большим количеством избирателей.

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В ХМАО в досрочном голосовании на удаленных территориях приняло участие рекордное количество избирателей — более 54 тысяч. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU. «В ХМАО [во время досрочного голосования] проголосовали более 54 тысяч избирателей в труднодоступных и удаленных местностях. Сейчас эти данные идут в протокол. Мы ожидаем, что это будет хороший задел на высокий показатель по явке», — рассказал Денис Корнеев. По словам председателя, такая высокая явка связана с важностью президентских выборов и высокой степенью информированности населения. «Эти выборы проходят в историческое время. Мы чувствуем, что своим прибытием на избирательных участках [народ] демонстрирует свою сплоченность. Мы всему миру показываем, что мы единое, консолидированное государство», — сказал Денис Корнеев. Ранее председатель избиркома ХМАО рассказывал, что на участках пришлось установить дополнительные урны. Это связано с большим количеством избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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