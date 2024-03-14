В курганской школе №40 прошло торжественное открытие первого в регионе кадетского класса Росгвардии. Об этом информирует сайт курганского управления силового ведомства.
«В подшефной территориальному управлению Росгвардии средней общеобразовательной школе №40 Кургана состоялась церемония открытия первого в области профильного класса ведомства», — информирует пресс-служба управления. Кадетами Росгвардии стали 20 учеников пятых классов.
Ребят с новыми званиями кадетов поздравил замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. Дети получили личные удостоверения. У кадетов будет возможность подробно познакомиться с работой Росгвардии и узнать о профессиях, по которым можно работать в ведомстве.
В Кургане открыли первый кадетский класс Росгвардии
фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области https://45.rosguard.gov.ru/News/Article/pervyj-v-zaurale-kadetskij-klass-rosgvardii-otkryli-v-kurgane
Курганские пятиклассники стали кадетами Росгвардии
фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области https://45.rosguard.gov.ru/News/Article/pervyj-v-zaurale-kadetskij-klass-rosgvardii-otkryli-v-kurgane
Замначальника управления Росгвардии Роман Ильин вручил удостоверения кадетов школьникам курганской школы.
фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области https://45.rosguard.gov.ru/News/Article/pervyj-v-zaurale-kadetskij-klass-rosgvardii-otkryli-v-kurgane
В курганской школе №40 прошло торжественное открытие первого в регионе кадетского класса Росгвардии. Об этом информирует сайт курганского управления силового ведомства. «В подшефной территориальному управлению Росгвардии средней общеобразовательной школе №40 Кургана состоялась церемония открытия первого в области профильного класса ведомства», — информирует пресс-служба управления. Кадетами Росгвардии стали 20 учеников пятых классов. Ребят с новыми званиями кадетов поздравил замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. Дети получили личные удостоверения. У кадетов будет возможность подробно познакомиться с работой Росгвардии и узнать о профессиях, по которым можно работать в ведомстве.