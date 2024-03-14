14 марта 2024

В Курганской области открыли первый кадетский класс Росгвардии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Кадетами Росгвардии стали 20 учеников пятых классов Фото:

В курганской школе №40 прошло торжественное открытие первого в регионе кадетского класса Росгвардии. Об этом информирует сайт курганского управления силового ведомства.

«В подшефной территориальному управлению Росгвардии средней общеобразовательной школе №40 Кургана состоялась церемония открытия первого в области профильного класса ведомства», — информирует пресс-служба управления. Кадетами Росгвардии стали 20 учеников пятых классов.

Ребят с новыми званиями кадетов поздравил замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. Дети получили личные удостоверения. У кадетов будет возможность подробно познакомиться с работой Росгвардии и узнать о профессиях, по которым можно работать в ведомстве.

В Кургане открыли первый кадетский класс Росгвардии
В Кургане открыли первый кадетский класс Росгвардии
Курганские пятиклассники стали кадетами Росгвардии
Курганские пятиклассники стали кадетами Росгвардии
Замначальника управления Росгвардии Роман Ильин вручил удостоверения кадетов школьникам курганской школы.
Замначальника управления Росгвардии Роман Ильин вручил удостоверения кадетов школьникам курганской школы.

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В курганской школе №40 прошло торжественное открытие первого в регионе кадетского класса Росгвардии. Об этом информирует сайт курганского управления силового ведомства. «В подшефной территориальному управлению Росгвардии средней общеобразовательной школе №40 Кургана состоялась церемония открытия первого в области профильного класса ведомства», — информирует пресс-служба управления. Кадетами Росгвардии стали 20 учеников пятых классов. Ребят с новыми званиями кадетов поздравил замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. Дети получили личные удостоверения. У кадетов будет возможность подробно познакомиться с работой Росгвардии и узнать о профессиях, по которым можно работать в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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