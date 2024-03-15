Митрополит призвал жителей ХМАО к активности на выборах президента РФ

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проголосовал на избирательном участке в Ханты-Мансийске. Он призвал всех югорчан сходить на выборы президента России.
«Безусловно, от нашего выбора сегодня зависит будущее нашей страны, и я сам этот выбор сделал с удовольствием. Я хотел бы пригласить всех православных и всех жителей Югры проявить свою активность, так как нам не безразлична судьба нашего Отечества», — слова митрополита размещены в группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».
Глава епархии ХМАО выразил свои пожелания к будущему президенту страны. «Я бы желал, чтобы мой кандидат вел нашу страну к ее усовершенствованию, развитию, силе и крепости», — подчеркнул митрополит.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она проголосовала на избирательном участке №294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня.
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