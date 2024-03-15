Митрополит призвал жителей ХМАО к активности на выборах президента РФ

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проголосовал на выборах президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проголосовал на избирательном участке в Ханты-Мансийске. Он призвал всех югорчан сходить на выборы президента России.

«Безусловно, от нашего выбора сегодня зависит будущее нашей страны, и я сам этот выбор сделал с удовольствием. Я хотел бы пригласить всех православных и всех жителей Югры проявить свою активность, так как нам не безразлична судьба нашего Отечества», — слова митрополита размещены в группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».

Глава епархии ХМАО выразил свои пожелания к будущему президенту страны. «Я бы желал, чтобы мой кандидат вел нашу страну к ее усовершенствованию, развитию, силе и крепости», — подчеркнул митрополит.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она проголосовала на избирательном участке №294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня.

Митрополит Павел на избирательном участке в Ханты-Мансийске паблик «Ханты-Мансийская митрополия», vk.com Фото:

Митрополит Павел опускает бюллетень в урну для голосования паблик «Ханты-Мансийская митрополия», vk.com Фото: