Митрополит призвал жителей ХМАО к активности на выборах президента РФ

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Молебен в Храме на Крови по случаю привоза в Екатеринбург Иконы Божьей Матери Державная, митрополит павел
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проголосовал на выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проголосовал на избирательном участке в Ханты-Мансийске. Он призвал всех югорчан сходить на выборы президента России.

«Безусловно, от нашего выбора сегодня зависит будущее нашей страны, и я сам этот выбор сделал с удовольствием. Я хотел бы пригласить всех православных и всех жителей Югры проявить свою активность, так как нам не безразлична судьба нашего Отечества», — слова митрополита размещены в группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».

Глава епархии ХМАО выразил свои пожелания к будущему президенту страны. «Я бы желал, чтобы мой кандидат вел нашу страну к ее усовершенствованию, развитию, силе и крепости», — подчеркнул митрополит.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она проголосовала на избирательном участке №294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня.

Митрополит Павел на избирательном участке в Ханты-Мансийске
Митрополит Павел на избирательном участке в Ханты-Мансийске
Фото:
Митрополит Павел опускает бюллетень в урну для голосования
Митрополит Павел опускает бюллетень в урну для голосования
Фото:

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел проголосовал на избирательном участке в Ханты-Мансийске. Он призвал всех югорчан сходить на выборы президента России. «Безусловно, от нашего выбора сегодня зависит будущее нашей страны, и я сам этот выбор сделал с удовольствием. Я хотел бы пригласить всех православных и всех жителей Югры проявить свою активность, так как нам не безразлична судьба нашего Отечества», — слова митрополита размещены в группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте». Глава епархии ХМАО выразил свои пожелания к будущему президенту страны. «Я бы желал, чтобы мой кандидат вел нашу страну к ее усовершенствованию, развитию, силе и крепости», — подчеркнул митрополит. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России. Она проголосовала на избирательном участке №294 в Ханты-Мансийске в КДЦ «Октябрь» до начала рабочего дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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