В ХМАО полиция задержала сторонницу Надеждина на избирательном участке. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Сторонницу Надеждина задержали в Ханты-Мансийске Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Ханты-Мансийске полиция задержала сторонницу Бориса Надеждина. Ей вменяют проведение незаконного экзитпола прямо на избирательном участке во время выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Волонтер партии „Гражданская инициатива“ Полина Змановская опрашивала югорчан, за кого они проголосовали, что запрещено законодательством о выборах. После того, как ей сделали замечание, девушка начала скандалить. В итоге Змановскую увели с избирательного участка силовики. На нее составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции», — сообщает инсайдер.

В полицию ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о попытке поджога урны с бюллетенями в Когалыме. Женщина пыталась бросить туда бутылку с зажигательной смесью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске полиция задержала сторонницу Бориса Надеждина. Ей вменяют проведение незаконного экзитпола прямо на избирательном участке во время выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Волонтер партии „Гражданская инициатива“ Полина Змановская опрашивала югорчан, за кого они проголосовали, что запрещено законодательством о выборах. После того, как ей сделали замечание, девушка начала скандалить. В итоге Змановскую увели с избирательного участка силовики. На нее составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции», — сообщает инсайдер. В полицию ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о попытке поджога урны с бюллетенями в Когалыме. Женщина пыталась бросить туда бутылку с зажигательной смесью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...