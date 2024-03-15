В Ханты-Мансийске полиция задержала сторонницу Бориса Надеждина. Ей вменяют проведение незаконного экзитпола прямо на избирательном участке во время выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«Волонтер партии „Гражданская инициатива“ Полина Змановская опрашивала югорчан, за кого они проголосовали, что запрещено законодательством о выборах. После того, как ей сделали замечание, девушка начала скандалить. В итоге Змановскую увели с избирательного участка силовики. На нее составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции», — сообщает инсайдер.
В полицию ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о попытке поджога урны с бюллетенями в Когалыме. Женщина пыталась бросить туда бутылку с зажигательной смесью.
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