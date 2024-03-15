В ХМАО полиция задержала сторонницу Надеждина на избирательном участке. Инсайд

15 марта 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Сторонницу Надеждина задержали в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Ханты-Мансийске полиция задержала сторонницу Бориса Надеждина. Ей вменяют проведение незаконного экзитпола прямо на избирательном участке во время выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Волонтер партии „Гражданская инициатива“ Полина Змановская опрашивала югорчан, за кого они проголосовали, что запрещено законодательством о выборах. После того, как ей сделали замечание, девушка начала скандалить. В итоге Змановскую увели с избирательного участка силовики. На нее составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции», — сообщает инсайдер. В полицию ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о попытке поджога урны с бюллетенями в Когалыме. Женщина пыталась бросить туда бутылку с зажигательной смесью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске полиция задержала сторонницу Бориса Надеждина. Ей вменяют проведение незаконного экзитпола прямо на избирательном участке во время выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Волонтер партии „Гражданская инициатива“ Полина Змановская опрашивала югорчан, за кого они проголосовали, что запрещено законодательством о выборах. После того, как ей сделали замечание, девушка начала скандалить. В итоге Змановскую увели с избирательного участка силовики. На нее составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции», — сообщает инсайдер. В полицию ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о попытке поджога урны с бюллетенями в Когалыме. Женщина пыталась бросить туда бутылку с зажигательной смесью.