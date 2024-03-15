В ХМАО на избирательном участке женщина пыталась поджечь ящик для голосования

15 марта 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

В Когалыме женщина пыталась поджечь ящик с бюллетенями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали. «В городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана, возгорание оперативно ликвидировано», — сообщает избирком Югры в telegram-канале. Люди при инциденте не пострадали. Бюллетени и сам ящик не поврежден. На избирательном участке продолжается голосование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали. «В городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана, возгорание оперативно ликвидировано», — сообщает избирком Югры в telegram-канале. Люди при инциденте не пострадали. Бюллетени и сам ящик не поврежден. На избирательном участке продолжается голосование.