В ХМАО на избирательном участке женщина пыталась поджечь ящик для голосования

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Выборы- 2021. Курган , выборы, топ, голосование, урна для голосования, бюллетень
В Когалыме женщина пыталась поджечь ящик с бюллетенями Фото:
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В Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.

«В городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана, возгорание оперативно ликвидировано», — сообщает избирком Югры в telegram-канале.

Люди при инциденте не пострадали. Бюллетени и сам ящик не поврежден. На избирательном участке продолжается голосование.

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В Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали. «В городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана, возгорание оперативно ликвидировано», — сообщает избирком Югры в telegram-канале. Люди при инциденте не пострадали. Бюллетени и сам ящик не поврежден. На избирательном участке продолжается голосование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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