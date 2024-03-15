В ХМАО на избирательном участке женщина пыталась поджечь ящик для голосования

В Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.
«В городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана, возгорание оперативно ликвидировано», — сообщает избирком Югры в telegram-канале.
Люди при инциденте не пострадали. Бюллетени и сам ящик не поврежден. На избирательном участке продолжается голосование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.