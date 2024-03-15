В ХМАО появилась запись пожара на избирательном участке № 484 Когалыма. Им поделился с URA.RU читатель на условиях анонимности.
На записи видно, что бюллетени в ХМАО от поджога спас сотрудник УИК Когалыма. Он передвинул ящик подальше от источника огня, а затем сотрудник МЧС взял огнетушитель и ликвидировал возгорание.
По данным инсайдера агентства бутылку с зажигательной смесью бросила 58-летняя жительница. Ее мотивы устанавливаются.
В Следственный комитет ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Когалыме женщина устроила поджог на избирательном участке. Никто не пострадал, бюллетени и оборудование уцелело.
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