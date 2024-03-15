Появились кадры поджога урны на избирательном участке в ХМАО. Видео

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Пожарные учения в колледже имени Ползунова. Екатеринбург, огнетушитель, тушение огня, огонь, пожарная безопасность, поджег
В Когалыме женщина пыталась поджечь урну с бюллетенями Фото:
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В ХМАО появилась запись пожара на избирательном участке № 484 Когалыма. Им поделился с URA.RU читатель на условиях анонимности.

На записи видно, что бюллетени в ХМАО от поджога спас сотрудник УИК Когалыма. Он передвинул ящик подальше от источника огня, а затем сотрудник МЧС взял огнетушитель и ликвидировал возгорание.

По данным инсайдера агентства бутылку с зажигательной смесью бросила 58-летняя жительница. Ее мотивы устанавливаются.

В Следственный комитет ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Когалыме женщина устроила поджог на избирательном участке. Никто не пострадал, бюллетени и оборудование уцелело.

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В ХМАО появилась запись пожара на избирательном участке № 484 Когалыма. Им поделился с URA.RU читатель на условиях анонимности. На записи видно, что бюллетени в ХМАО от поджога спас сотрудник УИК Когалыма. Он передвинул ящик подальше от источника огня, а затем сотрудник МЧС взял огнетушитель и ликвидировал возгорание. По данным инсайдера агентства бутылку с зажигательной смесью бросила 58-летняя жительница. Ее мотивы устанавливаются. В Следственный комитет ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Когалыме женщина устроила поджог на избирательном участке. Никто не пострадал, бюллетени и оборудование уцелело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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