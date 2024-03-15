15 марта 2024

Иностранцы из девяти стран следят за президентскими выборами в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу. Екатеринбург , футболка, наблюдатель
Жители Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии будут следить за выборами президента РФ в ХМАО Фото:

В ХМАО за ходом выборов президента РФ следят иностранные эксперты из девяти стран мира. Об этом сообщило правительство региона.

«Четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии, будут наблюдать за проведением выборов президента Российской Федерации в Югре», — написало правительство в telegram-канале. Международные специалисты работают в Югре по одной из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.

В основном эксперты будут работать на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Их допустят к этапам и процедурам голосования. Кроме того, они смогут пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями и представителями избирательных комиссий, рассказало правительство региона.

Задача международных экспертов заключается в оценке законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. Оценка будет проводиться по определенным критериям — это соблюдение принципов равного избирательного права, тайного голосования, открытости и гласности выборов.

Президентские выборы в РФ проходят на территории страны с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU выяснили, что на это время власти ХМАО организовали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце. Результаты исследования врачи передадут в поликлиники по месту регистрации избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за ходом выборов президента РФ следят иностранные эксперты из девяти стран мира. Об этом сообщило правительство региона. «Четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии, будут наблюдать за проведением выборов президента Российской Федерации в Югре», — написало правительство в telegram-канале. Международные специалисты работают в Югре по одной из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. В основном эксперты будут работать на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Их допустят к этапам и процедурам голосования. Кроме того, они смогут пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями и представителями избирательных комиссий, рассказало правительство региона. Задача международных экспертов заключается в оценке законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. Оценка будет проводиться по определенным критериям — это соблюдение принципов равного избирательного права, тайного голосования, открытости и гласности выборов. Президентские выборы в РФ проходят на территории страны с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU выяснили, что на это время власти ХМАО организовали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце. Результаты исследования врачи передадут в поликлиники по месту регистрации избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...