Иностранцы из девяти стран следят за президентскими выборами в ХМАО

16 марта 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Жители Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии будут следить за выборами президента РФ в ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО за ходом выборов президента РФ следят иностранные эксперты из девяти стран мира. Об этом сообщило правительство региона. «Четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии, будут наблюдать за проведением выборов президента Российской Федерации в Югре», — написало правительство в telegram-канале. Международные специалисты работают в Югре по одной из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. В основном эксперты будут работать на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Их допустят к этапам и процедурам голосования. Кроме того, они смогут пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями и представителями избирательных комиссий, рассказало правительство региона. Задача международных экспертов заключается в оценке законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. Оценка будет проводиться по определенным критериям — это соблюдение принципов равного избирательного права, тайного голосования, открытости и гласности выборов. Президентские выборы в РФ проходят на территории страны с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU выяснили, что на это время власти ХМАО организовали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце. Результаты исследования врачи передадут в поликлиники по месту регистрации избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО за ходом выборов президента РФ следят иностранные эксперты из девяти стран мира. Об этом сообщило правительство региона. «Четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии, будут наблюдать за проведением выборов президента Российской Федерации в Югре», — написало правительство в telegram-канале. Международные специалисты работают в Югре по одной из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. В основном эксперты будут работать на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Их допустят к этапам и процедурам голосования. Кроме того, они смогут пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями и представителями избирательных комиссий, рассказало правительство региона. Задача международных экспертов заключается в оценке законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. Оценка будет проводиться по определенным критериям — это соблюдение принципов равного избирательного права, тайного голосования, открытости и гласности выборов. Президентские выборы в РФ проходят на территории страны с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU выяснили, что на это время власти ХМАО организовали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце. Результаты исследования врачи передадут в поликлиники по месту регистрации избирателей.