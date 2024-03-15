Политика Власти ХМАО придумали дополнительную мотивацию для югорчан прийти на избирательные участки. Фото Избиратели в ХМАО проходят кардиоскрининг, выйдя из помещения для голосования 16 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 + Югорчане проходят кардиоскрининг вблизи от избирательных участков Фото: Кристина Радионова @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Власти ХМАО придумали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования на выборах президента югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце, передает корреспондент URA.RU из Нижневартовска. «В непосредственной близости от избирательного участка дежурят медики. Югорчане могут проверить сердце. Первичный кардиоскрининг призван выявить высокий уровень глюкозы, холестерина и проблемы с артериальным давлением», — сообщает журналист. Аналогичное исследование можно пройти и в других городах ХМАО. Результаты исследования медики обещают передать в поликлиники по месту регистрации избирателей. Автором проекта «Здоровое сердце Югры» стала главврач сургутского кардиоцентра Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО. Ранее URA.RU анонсировало открытие пунктов кардиоскрининга на избирательных участках. Любой желающий может пройти диагностику специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти ХМАО придумали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования на выборах президента югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце, передает корреспондент URA.RU из Нижневартовска. «В непосредственной близости от избирательного участка дежурят медики. Югорчане могут проверить сердце. Первичный кардиоскрининг призван выявить высокий уровень глюкозы, холестерина и проблемы с артериальным давлением», — сообщает журналист. Аналогичное исследование можно пройти и в других городах ХМАО. Результаты исследования медики обещают передать в поликлиники по месту регистрации избирателей. Автором проекта «Здоровое сердце Югры» стала главврач сургутского кардиоцентра Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО. Ранее URA.RU анонсировало открытие пунктов кардиоскрининга на избирательных участках. Любой желающий может пройти диагностику специалистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям