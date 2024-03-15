Власти ХМАО придумали дополнительную мотивацию для населения прийти на избирательные участки. На выходе из помещений для голосования на выборах президента югорчан поджидают медики с тонометром, чтобы проверить сердце, передает корреспондент URA.RU из Нижневартовска.
«В непосредственной близости от избирательного участка дежурят медики. Югорчане могут проверить сердце. Первичный кардиоскрининг призван выявить высокий уровень глюкозы, холестерина и проблемы с артериальным давлением», — сообщает журналист.
Аналогичное исследование можно пройти и в других городах ХМАО. Результаты исследования медики обещают передать в поликлиники по месту регистрации избирателей. Автором проекта «Здоровое сердце Югры» стала главврач сургутского кардиоцентра Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО.
Ранее URA.RU анонсировало открытие пунктов кардиоскрининга на избирательных участках. Любой желающий может пройти диагностику специалистов.
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