15 марта 2024

Губернатор ХМАО усилила меры безопасности после поджога на избирательном участке. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Концерт для кисти и банки с краской" в "Свитере". Екатеринбург, коктейль молотова
После того, как женщина бросила в урну с бюллетенями коктейль Молотова, в Югре запретили проносить на выборы бутылки с жидкостью (архивное фото) Фото:

После попытки поджога на избирательном участке в Когалыме власти ХМАО усилили меры безопасности на выборах. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, губернатор Комарова провела совещание с силовиками и поручила не допускать в помещения для голосования избирателей, у которых при себе есть любые бутылки с жидкостью.

«Комарова поручила не пускать никого на избирательный участок с жидкостью. Все бутылки необходимо будет оставить на входе во время досмотра», — сообщает инсайдер.

По словам информатора, перед входом в УИКи и перед рамками металлодетекторов поручено разместить столы, где югорчане могут оставить бутылки перед голосованием. «Также полицейские получили установки стоять ближе к урнам, чтобы пресечь возможные провокации», — утверждает инсайдер.

В пресс-службу полиции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Ей вменяют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

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После попытки поджога на избирательном участке в Когалыме власти ХМАО усилили меры безопасности на выборах. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, губернатор Комарова провела совещание с силовиками и поручила не допускать в помещения для голосования избирателей, у которых при себе есть любые бутылки с жидкостью. «Комарова поручила не пускать никого на избирательный участок с жидкостью. Все бутылки необходимо будет оставить на входе во время досмотра», — сообщает инсайдер. По словам информатора, перед входом в УИКи и перед рамками металлодетекторов поручено разместить столы, где югорчане могут оставить бутылки перед голосованием. «Также полицейские получили установки стоять ближе к урнам, чтобы пресечь возможные провокации», — утверждает инсайдер. В пресс-службу полиции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Ей вменяют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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