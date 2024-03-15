После попытки поджога на избирательном участке в Когалыме власти ХМАО усилили меры безопасности на выборах. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, губернатор Комарова провела совещание с силовиками и поручила не допускать в помещения для голосования избирателей, у которых при себе есть любые бутылки с жидкостью.
«Комарова поручила не пускать никого на избирательный участок с жидкостью. Все бутылки необходимо будет оставить на входе во время досмотра», — сообщает инсайдер.
По словам информатора, перед входом в УИКи и перед рамками металлодетекторов поручено разместить столы, где югорчане могут оставить бутылки перед голосованием. «Также полицейские получили установки стоять ближе к урнам, чтобы пресечь возможные провокации», — утверждает инсайдер.
В пресс-службу полиции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Ей вменяют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
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