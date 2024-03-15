Губернатор ХМАО усилила меры безопасности после поджога на избирательном участке. Инсайд

16 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

После того, как женщина бросила в урну с бюллетенями коктейль Молотова, в Югре запретили проносить на выборы бутылки с жидкостью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После попытки поджога на избирательном участке в Когалыме власти ХМАО усилили меры безопасности на выборах. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, губернатор Комарова провела совещание с силовиками и поручила не допускать в помещения для голосования избирателей, у которых при себе есть любые бутылки с жидкостью. «Комарова поручила не пускать никого на избирательный участок с жидкостью. Все бутылки необходимо будет оставить на входе во время досмотра», — сообщает инсайдер. По словам информатора, перед входом в УИКи и перед рамками металлодетекторов поручено разместить столы, где югорчане могут оставить бутылки перед голосованием. «Также полицейские получили установки стоять ближе к урнам, чтобы пресечь возможные провокации», — утверждает инсайдер. В пресс-службу полиции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Ей вменяют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После попытки поджога на избирательном участке в Когалыме власти ХМАО усилили меры безопасности на выборах. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, губернатор Комарова провела совещание с силовиками и поручила не допускать в помещения для голосования избирателей, у которых при себе есть любые бутылки с жидкостью. «Комарова поручила не пускать никого на избирательный участок с жидкостью. Все бутылки необходимо будет оставить на входе во время досмотра», — сообщает инсайдер. По словам информатора, перед входом в УИКи и перед рамками металлодетекторов поручено разместить столы, где югорчане могут оставить бутылки перед голосованием. «Также полицейские получили установки стоять ближе к урнам, чтобы пресечь возможные провокации», — утверждает инсайдер. В пресс-службу полиции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Ей вменяют воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.