В ХМАО возбудили уголовное дело после пожара на избирательном участке

Следователи в ХМАО возбудили уголовное дело в отношении 58-летней жительницы, которая устроила пожар на избирательном участке. Информация об этом была опубликована в tg-канале следственного управления СК РФ по ХМАО.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. По данным следствия, 15 марта 2024 года жительница Когалыма 1966 года рождения, находясь на одном из избирательных участков, подожгла свой бюллетень для голосования, а также попыталась поджечь урну», — указано в посте.
Женщина была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия. Пожар потушил дежурный сотрудник МЧС. «В настоящее время женщина задержана, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме ХМАО на избирательном участке женщина пыталась поджечь ящик для голосования. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.
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