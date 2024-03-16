Сколько квартир и машин уже выиграли жители ХМАО на викторине

Жители ХМАО выиграли десять квартир на викторине «Достижения Югры»

16 марта 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Двенадцать югорчан выиграли квартиру в викторине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На данный момент обладателями главного подарка викторины «Достижения Югры» стали 12 югорчан. Счастливчики выиграли квартиры в розыгрыше. За два неполных дня голосования на выборах президента России три жительницы Сургута выиграли ключи от новых квартир в викторине «Достижения Югры». Также удача улыбнулась студентке из Нефтеюганска, жителю Когалыма, вартовчанке и двум жителям Сургутского района. Среди счастливчиков есть и дети, ответившие на вопросы викторины — пятиклассница из Пойковского и 9-летний мальчик из Урая. Кроме того, новоселье смогут отметить многодетная мать из Барсово и жительница Нягани. Автомобили выиграли избиратели из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора, Пыть-Яха. Также ключи от новой машины получили повар из поселка Лыхма и житель Нижневартовска с ограниченными возможностями здоровья. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя девочка Нижневартовска и восьмилетняя жительница Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан. Из них семь человек выиграли автомобили, а двое стали обладателями квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данный момент обладателями главного подарка викторины «Достижения Югры» стали 12 югорчан. Счастливчики выиграли квартиры в розыгрыше. За два неполных дня голосования на выборах президента России три жительницы Сургута выиграли ключи от новых квартир в викторине «Достижения Югры». Также удача улыбнулась студентке из Нефтеюганска, жителю Когалыма, вартовчанке и двум жителям Сургутского района. Среди счастливчиков есть и дети, ответившие на вопросы викторины — пятиклассница из Пойковского и 9-летний мальчик из Урая. Кроме того, новоселье смогут отметить многодетная мать из Барсово и жительница Нягани. Автомобили выиграли избиратели из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора, Пыть-Яха. Также ключи от новой машины получили повар из поселка Лыхма и житель Нижневартовска с ограниченными возможностями здоровья. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя девочка Нижневартовска и восьмилетняя жительница Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан. Из них семь человек выиграли автомобили, а двое стали обладателями квартир.