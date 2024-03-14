14 марта 2024

Стали известны имена первых победителей в викторине ХМАО

Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, ключи от квартиры, ключи
Двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан, в том числе и дети. Счастливчики стали обладателями главных призов — двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю. Об этом агентству URA.RU рассказали организаторы викторины «Достижения Югры».

«Новоселье в этом году смогут отпраздновать Юлия Пермякова из поселка Барсово Сургутского района и Александра Симонова из Нягани. У Юлии Пермяковой трое детей, больше 40 лет живет она в Югре, сейчас работает уборщицей в школе. Александра работает старшим администратором в городской поликлинике. Все коллеги уже знают о ее победе и искренне поздравляют с получением такого ценного подарка», — сообщили организаторы викторины.

Новые автомобили выиграли семь человек из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя Арина Болоховцева из Нижневартовска и восьмилетняя Аделина Мерситова из Нягани.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России.

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Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан, в том числе и дети. Счастливчики стали обладателями главных призов — двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю. Об этом агентству URA.RU рассказали организаторы викторины «Достижения Югры». «Новоселье в этом году смогут отпраздновать Юлия Пермякова из поселка Барсово Сургутского района и Александра Симонова из Нягани. У Юлии Пермяковой трое детей, больше 40 лет живет она в Югре, сейчас работает уборщицей в школе. Александра работает старшим администратором в городской поликлинике. Все коллеги уже знают о ее победе и искренне поздравляют с получением такого ценного подарка», — сообщили организаторы викторины. Новые автомобили выиграли семь человек из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя Арина Болоховцева из Нижневартовска и восьмилетняя Аделина Мерситова из Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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