Стали известны имена первых победителей в викторине ХМАО

Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан

15 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан, в том числе и дети. Счастливчики стали обладателями главных призов — двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю. Об этом агентству URA.RU рассказали организаторы викторины «Достижения Югры». «Новоселье в этом году смогут отпраздновать Юлия Пермякова из поселка Барсово Сургутского района и Александра Симонова из Нягани. У Юлии Пермяковой трое детей, больше 40 лет живет она в Югре, сейчас работает уборщицей в школе. Александра работает старшим администратором в городской поликлинике. Все коллеги уже знают о ее победе и искренне поздравляют с получением такого ценного подарка», — сообщили организаторы викторины. Новые автомобили выиграли семь человек из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя Арина Болоховцева из Нижневартовска и восьмилетняя Аделина Мерситова из Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан, в том числе и дети. Счастливчики стали обладателями главных призов — двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю. Об этом агентству URA.RU рассказали организаторы викторины «Достижения Югры». «Новоселье в этом году смогут отпраздновать Юлия Пермякова из поселка Барсово Сургутского района и Александра Симонова из Нягани. У Юлии Пермяковой трое детей, больше 40 лет живет она в Югре, сейчас работает уборщицей в школе. Александра работает старшим администратором в городской поликлинике. Все коллеги уже знают о ее победе и искренне поздравляют с получением такого ценного подарка», — сообщили организаторы викторины. Новые автомобили выиграли семь человек из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя Арина Болоховцева из Нижневартовска и восьмилетняя Аделина Мерситова из Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России.