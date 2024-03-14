Стали известны имена первых победителей в викторине ХМАО

Первыми победителями викторины «Достижения Югры» стали девять югорчан, в том числе и дети. Счастливчики стали обладателями главных призов — двое получили квартиры, а еще семь человек выиграли по автомобилю. Об этом агентству URA.RU рассказали организаторы викторины «Достижения Югры».
«Новоселье в этом году смогут отпраздновать Юлия Пермякова из поселка Барсово Сургутского района и Александра Симонова из Нягани. У Юлии Пермяковой трое детей, больше 40 лет живет она в Югре, сейчас работает уборщицей в школе. Александра работает старшим администратором в городской поликлинике. Все коллеги уже знают о ее победе и искренне поздравляют с получением такого ценного подарка», — сообщили организаторы викторины.
Новые автомобили выиграли семь человек из Саранпауля, Сургута, Междуреченского и Лянтора. Кроме взрослых югорчан, главные призы викторины получили и двое детей — одиннадцатилетняя Арина Болоховцева из Нижневартовска и восьмилетняя Аделина Мерситова из Нягани.
Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница полиции из Междуреченского (ХМАО) Юлия Жигунова выиграла новый автомобиль в викторине «Достижения Югры». Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства, когда она пришла проголосовать на выборах президента России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.