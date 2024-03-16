Екатеринбурженка, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук

16 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Уважаемый педагог и ученый пыталась испортить бюллетени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «50-летняя женщина трудится в Уральском федеральном университете. Она доктор химических наук», — сказал собеседник агентства. Эмилия Н. является в вузе доцентом, имеет медицинское и фармацевтическое образование. Женщина была задержана на выборах с флаконом зеленки, которой она хотела испортить бюллетени. Этот инцидент попал на видео. Педагогу грозит 15 суток ареста и наказание, предусмотренное статьей 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Ранее об этой ответственности свердловчан предупреждала и Антитеррористическая комиссия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «50-летняя женщина трудится в Уральском федеральном университете. Она доктор химических наук», — сказал собеседник агентства. Эмилия Н. является в вузе доцентом, имеет медицинское и фармацевтическое образование. Женщина была задержана на выборах с флаконом зеленки, которой она хотела испортить бюллетени. Этот инцидент попал на видео. Педагогу грозит 15 суток ареста и наказание, предусмотренное статьей 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Ранее об этой ответственности свердловчан предупреждала и Антитеррористическая комиссия.