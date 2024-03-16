Екатеринбурженка, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук

Жительница Екатеринбурга, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«50-летняя женщина трудится в Уральском федеральном университете. Она доктор химических наук», — сказал собеседник агентства.
Эмилия Н. является в вузе доцентом, имеет медицинское и фармацевтическое образование. Женщина была задержана на выборах с флаконом зеленки, которой она хотела испортить бюллетени. Этот инцидент попал на видео.
Педагогу грозит 15 суток ареста и наказание, предусмотренное статьей 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Ранее об этой ответственности свердловчан предупреждала и Антитеррористическая комиссия.
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