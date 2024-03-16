Екатеринбурженка, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук

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Общественная приемная Медведева. Челябинск, общественная приемная, зеленка
Уважаемый педагог и ученый пыталась испортить бюллетени Фото:

Жительница Екатеринбурга, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«50-летняя женщина трудится в Уральском федеральном университете. Она доктор химических наук», — сказал собеседник агентства.

Эмилия Н. является в вузе доцентом, имеет медицинское и фармацевтическое образование. Женщина была задержана на выборах с флаконом зеленки, которой она хотела испортить бюллетени. Этот инцидент попал на видео.

Педагогу грозит 15 суток ареста и наказание, предусмотренное статьей 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Ранее об этой ответственности свердловчан предупреждала и Антитеррористическая комиссия.

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Жительница Екатеринбурга, задержанная на выборах с зеленкой, оказалась доктором наук. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «50-летняя женщина трудится в Уральском федеральном университете. Она доктор химических наук», — сказал собеседник агентства. Эмилия Н. является в вузе доцентом, имеет медицинское и фармацевтическое образование. Женщина была задержана на выборах с флаконом зеленки, которой она хотела испортить бюллетени. Этот инцидент попал на видео. Педагогу грозит 15 суток ареста и наказание, предусмотренное статьей 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Ранее об этой ответственности свердловчан предупреждала и Антитеррористическая комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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