Девятиклассник из Мегиона выиграл квартиру в день рождения мамы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, дверь, замок, жилье, новоселье, ключи от квартир, ключи в двери
Подросток заработал главный приз викторины в день рождения мамы Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Девятиклассник из Мегиона (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры» в день рождения своей мамы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Петриченко.

«Андрей живет с родителями и о собственном жилье еще не думал. Но удача сама позаботилась о молодом человеке. Поздравляю!» — написал в публикации мэр. На видеозаписи школьник поделился, что до конца еще не понял, что произошло.

Ранее URA.RU писало о том, что в дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры» сообщили уже о шести школьниках-победителях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девятиклассник из Мегиона (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры» в день рождения своей мамы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Петриченко. «Андрей живет с родителями и о собственном жилье еще не думал. Но удача сама позаботилась о молодом человеке. Поздравляю!» — написал в публикации мэр. На видеозаписи школьник поделился, что до конца еще не понял, что произошло. Ранее URA.RU писало о том, что в дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры» сообщили уже о шести школьниках-победителях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...