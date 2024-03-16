Девятиклассник из Мегиона (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры» в день рождения своей мамы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Петриченко.
«Андрей живет с родителями и о собственном жилье еще не думал. Но удача сама позаботилась о молодом человеке. Поздравляю!» — написал в публикации мэр. На видеозаписи школьник поделился, что до конца еще не понял, что произошло.
Ранее URA.RU писало о том, что в дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры» сообщили уже о шести школьниках-победителях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.