Девятиклассник из Мегиона выиграл квартиру в день рождения мамы. Видео

16 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Подросток заработал главный приз викторины в день рождения мамы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Девятиклассник из Мегиона (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры» в день рождения своей мамы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Петриченко. «Андрей живет с родителями и о собственном жилье еще не думал. Но удача сама позаботилась о молодом человеке. Поздравляю!» — написал в публикации мэр. На видеозаписи школьник поделился, что до конца еще не понял, что произошло. Ранее URA.RU писало о том, что в дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры» сообщили уже о шести школьниках-победителях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятиклассник из Мегиона (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры» в день рождения своей мамы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Петриченко. «Андрей живет с родителями и о собственном жилье еще не думал. Но удача сама позаботилась о молодом человеке. Поздравляю!» — написал в публикации мэр. На видеозаписи школьник поделился, что до конца еще не понял, что произошло. Ранее URA.RU писало о том, что в дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры» сообщили уже о шести школьниках-победителях.