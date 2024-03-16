Путин поздравил руководство Крыма с десятилетием воссоединения полуострова с РФ

16 марта 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел телефонный разговор с руководством Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России В связи с десятилетием воссоединения Крыма с Россией, президент России Владимир Путин позвонил главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и бывшему полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву, чтобы поздравить их с этим событием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — передает слова Пескова РИА Новости. Отмечается, что сегодня исполняется десять лет со дня проведения референдума, который привел к воссоединению полуострова с Россией. В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, при этом многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство повторно заявляло о том, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией в соответствии с демократическим порядком, в рамках международного права и Устава ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с десятилетием воссоединения Крыма с Россией, президент России Владимир Путин позвонил главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и бывшему полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву, чтобы поздравить их с этим событием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — передает слова Пескова РИА Новости. Отмечается, что сегодня исполняется десять лет со дня проведения референдума, который привел к воссоединению полуострова с Россией. В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, при этом многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство повторно заявляло о том, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией в соответствии с демократическим порядком, в рамках международного права и Устава ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».