16 марта 2024

Общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Видео

Общественник из Нижневартовска пришел на выборы президента РФ вместе с семьей
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественник из Нижневартовска объяснил, почему важно голосовать на выборах президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на выборы президента РФ вместе с семьей: супругой и двумя детьми. Он призвал югорчан голосовать ради будущего детей, сообщил в места события корреспондент URA.RU.

«Настроение праздничное: проснулись, чтобы пойти и рано утром проголосовать. Нам в настоящем необходимо сделать правильный выбор, чтобы подрастающие дети жили в счастливом будущем», — сказал общественник в разговоре с журналистами.

Старшая дочь Губайдуллина, Валя, голосует с родителями во второй раз, сегодня она помогла маме и папе опустить бюллетень в ящик для голосования. Двухлетний сын Елисей впервые присутствует на событии. Семья приняла участие в викторине «Достижения Югры»: Губайдуллины выиграли значок и магнит.

Ранее URA.RU писало, что семья Владимира-Путина из Нижневартовска (ХМАО) проголосовала на выборах президента России. Югорчане назвали сына в честь действующего руководителя страны.

Автор видео: URA.RU

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Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на выборы президента РФ вместе с семьей: супругой и двумя детьми. Он призвал югорчан голосовать ради будущего детей, сообщил в места события корреспондент URA.RU. «Настроение праздничное: проснулись, чтобы пойти и рано утром проголосовать. Нам в настоящем необходимо сделать правильный выбор, чтобы подрастающие дети жили в счастливом будущем», — сказал общественник в разговоре с журналистами. Старшая дочь Губайдуллина, Валя, голосует с родителями во второй раз, сегодня она помогла маме и папе опустить бюллетень в ящик для голосования. Двухлетний сын Елисей впервые присутствует на событии. Семья приняла участие в викторине «Достижения Югры»: Губайдуллины выиграли значок и магнит. Ранее URA.RU писало, что семья Владимира-Путина из Нижневартовска (ХМАО) проголосовала на выборах президента России. Югорчане назвали сына в честь действующего руководителя страны. Автор видео: URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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