Общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Видео

Общественник из Нижневартовска пришел на выборы президента РФ вместе с семьей

17 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Общественник из Нижневартовска объяснил, почему важно голосовать на выборах президента РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на выборы президента РФ вместе с семьей: супругой и двумя детьми. Он призвал югорчан голосовать ради будущего детей, сообщил в места события корреспондент URA.RU. «Настроение праздничное: проснулись, чтобы пойти и рано утром проголосовать. Нам в настоящем необходимо сделать правильный выбор, чтобы подрастающие дети жили в счастливом будущем», — сказал общественник в разговоре с журналистами. Старшая дочь Губайдуллина, Валя, голосует с родителями во второй раз, сегодня она помогла маме и папе опустить бюллетень в ящик для голосования. Двухлетний сын Елисей впервые присутствует на событии. Семья приняла участие в викторине «Достижения Югры»: Губайдуллины выиграли значок и магнит. Ранее URA.RU писало, что семья Владимира-Путина из Нижневартовска (ХМАО) проголосовала на выборах президента России. Югорчане назвали сына в честь действующего руководителя страны. Автор видео: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на выборы президента РФ вместе с семьей: супругой и двумя детьми. Он призвал югорчан голосовать ради будущего детей, сообщил в места события корреспондент URA.RU. «Настроение праздничное: проснулись, чтобы пойти и рано утром проголосовать. Нам в настоящем необходимо сделать правильный выбор, чтобы подрастающие дети жили в счастливом будущем», — сказал общественник в разговоре с журналистами. Старшая дочь Губайдуллина, Валя, голосует с родителями во второй раз, сегодня она помогла маме и папе опустить бюллетень в ящик для голосования. Двухлетний сын Елисей впервые присутствует на событии. Семья приняла участие в викторине «Достижения Югры»: Губайдуллины выиграли значок и магнит. Ранее URA.RU писало, что семья Владимира-Путина из Нижневартовска (ХМАО) проголосовала на выборах президента России. Югорчане назвали сына в честь действующего руководителя страны. Автор видео: URA.RU