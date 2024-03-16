Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на выборы президента РФ вместе с семьей: супругой и двумя детьми. Он призвал югорчан голосовать ради будущего детей, сообщил в места события корреспондент URA.RU.
«Настроение праздничное: проснулись, чтобы пойти и рано утром проголосовать. Нам в настоящем необходимо сделать правильный выбор, чтобы подрастающие дети жили в счастливом будущем», — сказал общественник в разговоре с журналистами.
Старшая дочь Губайдуллина, Валя, голосует с родителями во второй раз, сегодня она помогла маме и папе опустить бюллетень в ящик для голосования. Двухлетний сын Елисей впервые присутствует на событии. Семья приняла участие в викторине «Достижения Югры»: Губайдуллины выиграли значок и магнит.
Ранее URA.RU писало, что семья Владимира-Путина из Нижневартовска (ХМАО) проголосовала на выборах президента России. Югорчане назвали сына в честь действующего руководителя страны.
Автор видео: URA.RU
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