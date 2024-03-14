Семья Владимира-Путина из ХМАО проголосовала на выборах президента

15 марта 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Семья Владимира-Путина из Нижневартовска проголосовала на выборах президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Нижневартовска (ХМАО), которые назвали сына Владимир-Путин в честь действующего лидера страны, одними из первых проголосовали на выборах президента России. Об этом отец семейства Гошгар Пириев сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы сегодня всей семьей уже проголосовали. Я голосую каждый раз — и на выборах президента, и в других голосованиях. Мы ведь голосуем за себя, за нашу страну, за наше будущее. Чтобы все процветало, чтобы мирное небо было над головой, чтоб спокойно жили», — поделился с журналистом Пириев. Вартовчанин также рассказал, что сын, которого он назвал Владимир-Путин, чувствует себя отлично. Много ест и много спит, как и положено младенцам. Ранее URA.RU писало о том, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин. Отец семейства назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет действующего руководителя страны не забывали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска (ХМАО), которые назвали сына Владимир-Путин в честь действующего лидера страны, одними из первых проголосовали на выборах президента России. Об этом отец семейства Гошгар Пириев сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы сегодня всей семьей уже проголосовали. Я голосую каждый раз — и на выборах президента, и в других голосованиях. Мы ведь голосуем за себя, за нашу страну, за наше будущее. Чтобы все процветало, чтобы мирное небо было над головой, чтоб спокойно жили», — поделился с журналистом Пириев. Вартовчанин также рассказал, что сын, которого он назвал Владимир-Путин, чувствует себя отлично. Много ест и много спит, как и положено младенцам. Ранее URA.RU писало о том, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин. Отец семейства назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет действующего руководителя страны не забывали.