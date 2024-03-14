Семья Владимира-Путина из ХМАО проголосовала на выборах президента

Жители Нижневартовска (ХМАО), которые назвали сына Владимир-Путин в честь действующего лидера страны, одними из первых проголосовали на выборах президента России. Об этом отец семейства Гошгар Пириев сообщил корреспонденту URA.RU.
«Мы сегодня всей семьей уже проголосовали. Я голосую каждый раз — и на выборах президента, и в других голосованиях. Мы ведь голосуем за себя, за нашу страну, за наше будущее. Чтобы все процветало, чтобы мирное небо было над головой, чтоб спокойно жили», — поделился с журналистом Пириев.
Вартовчанин также рассказал, что сын, которого он назвал Владимир-Путин, чувствует себя отлично. Много ест и много спит, как и положено младенцам.
Ранее URA.RU писало о том, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин. Отец семейства назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет действующего руководителя страны не забывали.
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