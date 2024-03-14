14 марта 2024

Семья Владимира-Путина из ХМАО проголосовала на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган, выборы 2024
Семья Владимира-Путина из Нижневартовска проголосовала на выборах президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Жители Нижневартовска (ХМАО), которые назвали сына Владимир-Путин в честь действующего лидера страны, одними из первых проголосовали на выборах президента России. Об этом отец семейства Гошгар Пириев сообщил корреспонденту URA.RU.

«Мы сегодня всей семьей уже проголосовали. Я голосую каждый раз — и на выборах президента, и в других голосованиях. Мы ведь голосуем за себя, за нашу страну, за наше будущее. Чтобы все процветало, чтобы мирное небо было над головой, чтоб спокойно жили», — поделился с журналистом Пириев.

Вартовчанин также рассказал, что сын, которого он назвал Владимир-Путин, чувствует себя отлично. Много ест и много спит, как и положено младенцам.

Ранее URA.RU писало о том, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин. Отец семейства назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет действующего руководителя страны не забывали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска (ХМАО), которые назвали сына Владимир-Путин в честь действующего лидера страны, одними из первых проголосовали на выборах президента России. Об этом отец семейства Гошгар Пириев сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы сегодня всей семьей уже проголосовали. Я голосую каждый раз — и на выборах президента, и в других голосованиях. Мы ведь голосуем за себя, за нашу страну, за наше будущее. Чтобы все процветало, чтобы мирное небо было над головой, чтоб спокойно жили», — поделился с журналистом Пириев. Вартовчанин также рассказал, что сын, которого он назвал Владимир-Путин, чувствует себя отлично. Много ест и много спит, как и положено младенцам. Ранее URA.RU писало о том, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем Владимир-Путин. Отец семейства назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет действующего руководителя страны не забывали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...