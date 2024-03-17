Сотни россиян проголосовали на выборах за первые часы работы избирательного участка в Индии

В Нью-Дели 300 россиян проголосовали на выборах президента РФ
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Россияне начали активно голосовать на выборах президента в Индии, заявили в посольстве РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В индийском Нью-Дели открылся избирательный участок для голосования на выборах президента. За первые четыре часа работы участка за своего кандидата проголосовали 300 россиян, сообщили в посольстве РФ в Индии.

Избирательный участок был открыт 17 марта. «За первые 4 часа на избирательном участке №8099 в Нью-Дели проголосовало около 300 росграждан», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале.

К выборам президента России было открыто более 300 участков в 144 странах мира. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об очередях в избирательные участки в Китае.

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В индийском Нью-Дели открылся избирательный участок для голосования на выборах президента. За первые четыре часа работы участка за своего кандидата проголосовали 300 россиян, сообщили в посольстве РФ в Индии. Избирательный участок был открыт 17 марта. «За первые 4 часа на избирательном участке №8099 в Нью-Дели проголосовало около 300 росграждан», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале. К выборам президента России было открыто более 300 участков в 144 странах мира. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об очередях в избирательные участки в Китае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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