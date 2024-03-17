Сотни россиян проголосовали на выборах за первые часы работы избирательного участка в Индии

В Нью-Дели 300 россиян проголосовали на выборах президента РФ

17 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Россияне начали активно голосовать на выборах президента в Индии, заявили в посольстве РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В индийском Нью-Дели открылся избирательный участок для голосования на выборах президента. За первые четыре часа работы участка за своего кандидата проголосовали 300 россиян, сообщили в посольстве РФ в Индии. Избирательный участок был открыт 17 марта. «За первые 4 часа на избирательном участке №8099 в Нью-Дели проголосовало около 300 росграждан», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале. К выборам президента России было открыто более 300 участков в 144 странах мира. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об очередях в избирательные участки в Китае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В индийском Нью-Дели открылся избирательный участок для голосования на выборах президента. За первые четыре часа работы участка за своего кандидата проголосовали 300 россиян, сообщили в посольстве РФ в Индии. Избирательный участок был открыт 17 марта. «За первые 4 часа на избирательном участке №8099 в Нью-Дели проголосовало около 300 росграждан», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале. К выборам президента России было открыто более 300 участков в 144 странах мира. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об очередях в избирательные участки в Китае.