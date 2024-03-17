Сотни россиян проголосовали на выборах за первые часы работы избирательного участка в Индии

В индийском Нью-Дели открылся избирательный участок для голосования на выборах президента. За первые четыре часа работы участка за своего кандидата проголосовали 300 россиян, сообщили в посольстве РФ в Индии.
Избирательный участок был открыт 17 марта. «За первые 4 часа на избирательном участке №8099 в Нью-Дели проголосовало около 300 росграждан», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале.
К выборам президента России было открыто более 300 участков в 144 странах мира. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об очередях в избирательные участки в Китае.
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