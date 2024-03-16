Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей региона проголосовать на выборах президента РФ. Алексей Савинцев отдал голос за своего кандидата и пригласил югорчан на избирательные участки.
«[17 марта] все левые силы страны голосуют дружно. […] И я хочу сказать, что на территории Югры сложилась особенная ситуация. Вчера и позавчера проголосовало в разных городах 60-90% населения», — сказал Савинцев.
Депутат пригласил всех югорчан так же посетить избирательные участки. «Если вы встанете со своих диванов, придете, проголосуете, то, скорее всего 95% населения придет на выборы, и вы увидите самые легитимные и честные выборы в истории Ханты-Мансийского округа», — подчеркнул Савинцев.
Ранее URA.RU писало, что общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на участок вместе с семьей.
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