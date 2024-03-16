16 марта 2024

Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей проголосовать на выборах президента РФ. Видео

Лидер КПРФ ХМАО Алексей Савинцев проголосовал на выборах президента России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, савинцев алексей
Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев пригласил жителей региона на избирательные участки Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей региона проголосовать на выборах президента РФ. Алексей Савинцев отдал голос за своего кандидата и пригласил югорчан на избирательные участки.

«[17 марта] все левые силы страны голосуют дружно. […] И я хочу сказать, что на территории Югры сложилась особенная ситуация. Вчера и позавчера проголосовало в разных городах 60-90% населения», — сказал Савинцев.

Депутат пригласил всех югорчан так же посетить избирательные участки. «Если вы встанете со своих диванов, придете, проголосуете, то, скорее всего 95% населения придет на выборы, и вы увидите самые легитимные и честные выборы в истории Ханты-Мансийского округа», — подчеркнул Савинцев.

Ранее URA.RU писало, что общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на участок вместе с семьей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей региона проголосовать на выборах президента РФ. Алексей Савинцев отдал голос за своего кандидата и пригласил югорчан на избирательные участки. «[17 марта] все левые силы страны голосуют дружно. […] И я хочу сказать, что на территории Югры сложилась особенная ситуация. Вчера и позавчера проголосовало в разных городах 60-90% населения», — сказал Савинцев. Депутат пригласил всех югорчан так же посетить избирательные участки. «Если вы встанете со своих диванов, придете, проголосуете, то, скорее всего 95% населения придет на выборы, и вы увидите самые легитимные и честные выборы в истории Ханты-Мансийского округа», — подчеркнул Савинцев. Ранее URA.RU писало, что общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на участок вместе с семьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...