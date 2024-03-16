Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей проголосовать на выборах президента РФ. Видео

Лидер КПРФ ХМАО Алексей Савинцев проголосовал на выборах президента России

17 марта 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев пригласил жителей региона на избирательные участки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей региона проголосовать на выборах президента РФ. Алексей Савинцев отдал голос за своего кандидата и пригласил югорчан на избирательные участки. «[17 марта] все левые силы страны голосуют дружно. […] И я хочу сказать, что на территории Югры сложилась особенная ситуация. Вчера и позавчера проголосовало в разных городах 60-90% населения», — сказал Савинцев. Депутат пригласил всех югорчан так же посетить избирательные участки. «Если вы встанете со своих диванов, придете, проголосуете, то, скорее всего 95% населения придет на выборы, и вы увидите самые легитимные и честные выборы в истории Ханты-Мансийского округа», — подчеркнул Савинцев. Ранее URA.RU писало, что общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на участок вместе с семьей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КПРФ ХМАО призвал жителей региона проголосовать на выборах президента РФ. Алексей Савинцев отдал голос за своего кандидата и пригласил югорчан на избирательные участки. «[17 марта] все левые силы страны голосуют дружно. […] И я хочу сказать, что на территории Югры сложилась особенная ситуация. Вчера и позавчера проголосовало в разных городах 60-90% населения», — сказал Савинцев. Депутат пригласил всех югорчан так же посетить избирательные участки. «Если вы встанете со своих диванов, придете, проголосуете, то, скорее всего 95% населения придет на выборы, и вы увидите самые легитимные и честные выборы в истории Ханты-Мансийского округа», — подчеркнул Савинцев. Ранее URA.RU писало, что общественник из ХМАО призвал проголосовать на выборах президента ради будущего детей. Представитель Общественной палаты города Нижневартовска Ренат Губайдуллин пришел на участок вместе с семьей.