Первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ в воскресенье. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день.
«Во-первых, только сегодня получилось собраться всей семьей. Во-вторых, мы традиционно ходим голосовать по воскресеньям, вот и пришли в этот день», — сообщил журналистам политик.
Шипилов уточнил, что пришел поддержать выборы президента РФ. «Свой выбор сделали, уверены, что он правильный», — подчеркнул куратор югорского внутриполитического блока.
Ранее URA.RU сообщало, что явка югорчан на выборах президента РФ на полдень 17 марта приблизилась к 75%. По количеству проголосовавших избирателей Югра уже превысила показатели 2018 года.
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