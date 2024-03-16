16 марта 2024

Первый замгубернатора ХМАО пришел на выборы президента РФ с семьей. Видео

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Визит Комаровой. Сургут, шипилов алексей, первый заместитель губернатора хмао
Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ в воскресенье. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день.

«Во-первых, только сегодня получилось собраться всей семьей. Во-вторых, мы традиционно ходим голосовать по воскресеньям, вот и пришли в этот день», — сообщил журналистам политик.

Шипилов уточнил, что пришел поддержать выборы президента РФ. «Свой выбор сделали, уверены, что он правильный», — подчеркнул куратор югорского внутриполитического блока.

Ранее URA.RU сообщало, что явка югорчан на выборах президента РФ на полдень 17 марта приблизилась к 75%. По количеству проголосовавших избирателей Югра уже превысила показатели 2018 года.

Видео: трансляция ОТРК «Югра»

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Первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ в воскресенье. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день. «Во-первых, только сегодня получилось собраться всей семьей. Во-вторых, мы традиционно ходим голосовать по воскресеньям, вот и пришли в этот день», — сообщил журналистам политик. Шипилов уточнил, что пришел поддержать выборы президента РФ. «Свой выбор сделали, уверены, что он правильный», — подчеркнул куратор югорского внутриполитического блока. Ранее URA.RU сообщало, что явка югорчан на выборах президента РФ на полдень 17 марта приблизилась к 75%. По количеству проголосовавших избирателей Югра уже превысила показатели 2018 года. Видео: трансляция ОТРК «Югра»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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