Первый замгубернатора ХМАО пришел на выборы президента РФ с семьей. Видео

17 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ в воскресенье. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день. «Во-первых, только сегодня получилось собраться всей семьей. Во-вторых, мы традиционно ходим голосовать по воскресеньям, вот и пришли в этот день», — сообщил журналистам политик. Шипилов уточнил, что пришел поддержать выборы президента РФ. «Свой выбор сделали, уверены, что он правильный», — подчеркнул куратор югорского внутриполитического блока. Ранее URA.RU сообщало, что явка югорчан на выборах президента РФ на полдень 17 марта приблизилась к 75%. По количеству проголосовавших избирателей Югра уже превысила показатели 2018 года. Видео: трансляция ОТРК «Югра» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов проголосовал на выборах президента РФ в воскресенье. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день. «Во-первых, только сегодня получилось собраться всей семьей. Во-вторых, мы традиционно ходим голосовать по воскресеньям, вот и пришли в этот день», — сообщил журналистам политик. Шипилов уточнил, что пришел поддержать выборы президента РФ. «Свой выбор сделали, уверены, что он правильный», — подчеркнул куратор югорского внутриполитического блока. Ранее URA.RU сообщало, что явка югорчан на выборах президента РФ на полдень 17 марта приблизилась к 75%. По количеству проголосовавших избирателей Югра уже превысила показатели 2018 года. Видео: трансляция ОТРК «Югра»