В ДНР завершились первые в истории выборы президента России

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам президентских выборов в РФ. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Это первые выборы президента в новом российском регионе.
«В 15:00 в республике завершилось первое в истории региона голосование на выборах президента Российской Федерации», — заявил Высоцкий в беседе с ТАСС. По его словам, избирательные участки прекратили свою работу, начался подсчет голосов.
Ранее наблюдатель из США Патрик Хеннингсен сообщил, что избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Выборы будут длиться три дня: с 15 по 17 марта.
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