В ДНР завершились первые в истории выборы президента России

Высоцкий: в ДНР начался подсчет голосов по итогам президентских выборов

17 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Владимир Высоцкий сообщил, что начался подсчет голосов в ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам президентских выборов в РФ. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Это первые выборы президента в новом российском регионе. «В 15:00 в республике завершилось первое в истории региона голосование на выборах президента Российской Федерации», — заявил Высоцкий в беседе с ТАСС. По его словам, избирательные участки прекратили свою работу, начался подсчет голосов. Ранее наблюдатель из США Патрик Хеннингсен сообщил, что избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Выборы будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам президентских выборов в РФ. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Это первые выборы президента в новом российском регионе. «В 15:00 в республике завершилось первое в истории региона голосование на выборах президента Российской Федерации», — заявил Высоцкий в беседе с ТАСС. По его словам, избирательные участки прекратили свою работу, начался подсчет голосов. Ранее наблюдатель из США Патрик Хеннингсен сообщил, что избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Выборы будут длиться три дня: с 15 по 17 марта.