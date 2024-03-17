В ДНР завершились первые в истории выборы президента России

Высоцкий: в ДНР начался подсчет голосов по итогам президентских выборов
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Владимир Высоцкий сообщил, что начался подсчет голосов в ДНР Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам президентских выборов в РФ. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Это первые выборы президента в новом российском регионе.

«В 15:00 в республике завершилось первое в истории региона голосование на выборах президента Российской Федерации», — заявил Высоцкий в беседе с ТАСС. По его словам, избирательные участки прекратили свою работу, начался подсчет голосов.

Ранее наблюдатель из США Патрик Хеннингсен сообщил, что избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Выборы будут длиться три дня: с 15 по 17 марта.

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В ДНР стартовал подсчет голосов по итогам президентских выборов в РФ. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Это первые выборы президента в новом российском регионе. «В 15:00 в республике завершилось первое в истории региона голосование на выборах президента Российской Федерации», — заявил Высоцкий в беседе с ТАСС. По его словам, избирательные участки прекратили свою работу, начался подсчет голосов. Ранее наблюдатель из США Патрик Хеннингсен сообщил, что избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Выборы будут длиться три дня: с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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