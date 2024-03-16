Американский наблюдатель отметил энтузиазм избирателей в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЕР. Курган , партийный билет, выборы, партбилет, голосование
Американский наблюдатель похвалил российских избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Этим поделился наблюдатель из США Патрик Хеннингсен.

«Это первые выборы президента России в новых регионах страны, так что это, конечно, историческое событие. Поэтому многие избиратели идут на участки с энтузиазмом, даже несмотря на плохую погоду», — рассказал Хеннингсен, передает РИА Новости. Он пообещал рассказать об увиденном западной аудитории.

В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Этим поделился наблюдатель из США Патрик Хеннингсен. «Это первые выборы президента России в новых регионах страны, так что это, конечно, историческое событие. Поэтому многие избиратели идут на участки с энтузиазмом, даже несмотря на плохую погоду», — рассказал Хеннингсен, передает РИА Новости. Он пообещал рассказать об увиденном западной аудитории. В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...