Американский наблюдатель отметил энтузиазм избирателей в ДНР

16 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Американский наблюдатель похвалил российских избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Этим поделился наблюдатель из США Патрик Хеннингсен. «Это первые выборы президента России в новых регионах страны, так что это, конечно, историческое событие. Поэтому многие избиратели идут на участки с энтузиазмом, даже несмотря на плохую погоду», — рассказал Хеннингсен, передает РИА Новости. Он пообещал рассказать об увиденном западной аудитории. В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Этим поделился наблюдатель из США Патрик Хеннингсен. «Это первые выборы президента России в новых регионах страны, так что это, конечно, историческое событие. Поэтому многие избиратели идут на участки с энтузиазмом, даже несмотря на плохую погоду», — рассказал Хеннингсен, передает РИА Новости. Он пообещал рассказать об увиденном западной аудитории. В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов.