Американский наблюдатель отметил энтузиазм избирателей в ДНР

Американский наблюдатель похвалил российских избирателей
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Избиратели в ДНР с энтузиазмом идут на участки, чтобы выбрать будущего президента России. Этим поделился наблюдатель из США Патрик Хеннингсен.
«Это первые выборы президента России в новых регионах страны, так что это, конечно, историческое событие. Поэтому многие избиратели идут на участки с энтузиазмом, даже несмотря на плохую погоду», — рассказал Хеннингсен, передает РИА Новости. Он пообещал рассказать об увиденном западной аудитории.
В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов.
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