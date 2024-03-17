Никто из-за атаки дрона не пострадал
Военная база в Приднестровье подверглась нападению дроном-камикадзе, что привело к взрыву и пожару. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).
«Сегодня на одной из военных баз Тирасполя случился пожар, вызванный взрывом. По предварительным данным, причиной стала атака дрона-камикадзе», — говорится в заявлении. По данным МГБ, никто не пострадал.
Ранее Приднестровье обратилось к РФ за помощью. Обращение было вызвано экономической блокадой Молдавией.
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