Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Видео

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Никто из-за атаки дрона не пострадал Фото:

Военная база в Приднестровье подверглась нападению дроном-камикадзе, что привело к взрыву и пожару. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).

«Сегодня на одной из военных баз Тирасполя случился пожар, вызванный взрывом. По предварительным данным, причиной стала атака дрона-камикадзе», — говорится в заявлении. По данным МГБ, никто не пострадал.

Ранее Приднестровье обратилось к РФ за помощью. Обращение было вызвано экономической блокадой Молдавией.

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Военная база в Приднестровье подверглась нападению дроном-камикадзе, что привело к взрыву и пожару. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР). «Сегодня на одной из военных баз Тирасполя случился пожар, вызванный взрывом. По предварительным данным, причиной стала атака дрона-камикадзе», — говорится в заявлении. По данным МГБ, никто не пострадал. Ранее Приднестровье обратилось к РФ за помощью. Обращение было вызвано экономической блокадой Молдавией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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