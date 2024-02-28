В мире Европа Приднестровье попросило Россию защитить их от экономической блокады Молдавии 28 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 + Депутаты ПМР обратились к России за помощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приднестровье обратилось к РФ на фоне экономической блокады Молдавией. Об этом стало известно из декларации. «Приднестровье обратилось к России за помощью», — передает содержание декларации РИА Новости. Отмечается, что обращение вызвано экономической блокадой Молдавией. Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан. Приднестровье обратилось к РФ на фоне экономической блокады Молдавией. Об этом стало известно из декларации. «Приднестровье обратилось к России за помощью», — передает содержание декларации РИА Новости. Отмечается, что обращение вызвано экономической блокадой Молдавией. Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям