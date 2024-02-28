Приднестровье попросило Россию защитить их от экономической блокады Молдавии

Депутаты ПМР обратились к России за помощью
Приднестровье обратилось к РФ на фоне экономической блокады Молдавией. Об этом стало известно из декларации.
«Приднестровье обратилось к России за помощью», — передает содержание декларации РИА Новости. Отмечается, что обращение вызвано экономической блокадой Молдавией.
Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан.
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