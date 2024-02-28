Приднестровье попросило Россию защитить их от экономической блокады Молдавии

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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, руки, бумаги к заседанию
Депутаты ПМР обратились к России за помощью Фото:

Приднестровье обратилось к РФ на фоне экономической блокады Молдавией. Об этом стало известно из декларации.

«Приднестровье обратилось к России за помощью», — передает содержание декларации РИА Новости. Отмечается, что обращение вызвано экономической блокадой Молдавией.

Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан.

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Приднестровье обратилось к РФ на фоне экономической блокады Молдавией. Об этом стало известно из декларации. «Приднестровье обратилось к России за помощью», — передает содержание декларации РИА Новости. Отмечается, что обращение вызвано экономической блокадой Молдавией. Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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