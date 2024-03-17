Путин назвал задачи, что будут стоять перед президентом на ближайшие 6 лет

Путин назвал главной задачей укрепление обороноспособности России

18 марта 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Путин озвучил планы по развитию страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал главные задачи, которые придется решать главе государства в ближайшие шесть лет. Одной из ключевых является укрепление обороноспособности РФ. Он озвучил планы перед своими сторонниками в избирательном штабе в Гостином дворе, сообщил корреспондент URA.RU. «Важная задача — это укрепление обороноспособности страны. Кадровые вопросы в руководстве будут решаться в „рабочем, товарищеском режиме“ и без суеты. Кабмин, Центробанк и Администрация президента РФ работают в целом эффективно», — подчеркнул Путин. Путин отметил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. Он назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации. Также глава государства сравнил так называемый «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация) с власовцами и добавил — «чем они закончили, хорошо известно». По словам президента, общая численность четырех групп предателей составляет 2,5 тысячи человек, их бросают в «мясные штурмы». Их потери в последних атаках достигли 800 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи, которые придется решать главе государства в ближайшие шесть лет. Одной из ключевых является укрепление обороноспособности РФ. Он озвучил планы перед своими сторонниками в избирательном штабе в Гостином дворе, сообщил корреспондент URA.RU. «Важная задача — это укрепление обороноспособности страны. Кадровые вопросы в руководстве будут решаться в „рабочем, товарищеском режиме“ и без суеты. Кабмин, Центробанк и Администрация президента РФ работают в целом эффективно», — подчеркнул Путин. Путин отметил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. Он назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации. Также глава государства сравнил так называемый «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация) с власовцами и добавил — «чем они закончили, хорошо известно». По словам президента, общая численность четырех групп предателей составляет 2,5 тысячи человек, их бросают в «мясные штурмы». Их потери в последних атаках достигли 800 человек.