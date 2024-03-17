17 марта 2024

Водитель пожарной машины, виновный в гибели двух человек, остался на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарная машина, проверка, учения
Находясь за рулем пожарной машины, водитель стал виновником смертельного ДТП Фото:

Инспектор по вождению пожарной машины пожарно-спасательного отряда был признан виновным в смертельном ДТП, но остался на свободе. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате аварии женщина-водитель и пассажир скончались.

«Авария произошла летом 2023 года. Водитель „КАМАЗа“ выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina. Водитель и пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика был признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного», — говорится на сайте Чайковского городского суда.

Осужденному запрещено водить автомобиль в течение двух лет. Также суд рассмотрел гражданские иски от родственников погибшей к виновнику аварии. В пользу супруга погибшей пермячки с осужденного будет взыскано 2 млн 940 тысяч рублей, еще по 3 млн получат несовершеннолетние дочери скончавшейся женщины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инспектор по вождению пожарной машины пожарно-спасательного отряда был признан виновным в смертельном ДТП, но остался на свободе. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате аварии женщина-водитель и пассажир скончались. «Авария произошла летом 2023 года. Водитель „КАМАЗа“ выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina. Водитель и пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика был признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного», — говорится на сайте Чайковского городского суда. Осужденному запрещено водить автомобиль в течение двух лет. Также суд рассмотрел гражданские иски от родственников погибшей к виновнику аварии. В пользу супруга погибшей пермячки с осужденного будет взыскано 2 млн 940 тысяч рублей, еще по 3 млн получат несовершеннолетние дочери скончавшейся женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...