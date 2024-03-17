Водитель пожарной машины, виновный в гибели двух человек, остался на свободе

Инспектор по вождению пожарной машины пожарно-спасательного отряда был признан виновным в смертельном ДТП, но остался на свободе. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате аварии женщина-водитель и пассажир скончались.
«Авария произошла летом 2023 года. Водитель „КАМАЗа“ выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina. Водитель и пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика был признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного», — говорится на сайте Чайковского городского суда.
Осужденному запрещено водить автомобиль в течение двух лет. Также суд рассмотрел гражданские иски от родственников погибшей к виновнику аварии. В пользу супруга погибшей пермячки с осужденного будет взыскано 2 млн 940 тысяч рублей, еще по 3 млн получат несовершеннолетние дочери скончавшейся женщины.
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