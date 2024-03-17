Водитель пожарной машины, виновный в гибели двух человек, остался на свободе

18 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Находясь за рулем пожарной машины, водитель стал виновником смертельного ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU Инспектор по вождению пожарной машины пожарно-спасательного отряда был признан виновным в смертельном ДТП, но остался на свободе. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате аварии женщина-водитель и пассажир скончались. «Авария произошла летом 2023 года. Водитель „КАМАЗа“ выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina. Водитель и пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика был признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного», — говорится на сайте Чайковского городского суда. Осужденному запрещено водить автомобиль в течение двух лет. Также суд рассмотрел гражданские иски от родственников погибшей к виновнику аварии. В пользу супруга погибшей пермячки с осужденного будет взыскано 2 млн 940 тысяч рублей, еще по 3 млн получат несовершеннолетние дочери скончавшейся женщины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инспектор по вождению пожарной машины пожарно-спасательного отряда был признан виновным в смертельном ДТП, но остался на свободе. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате аварии женщина-водитель и пассажир скончались. «Авария произошла летом 2023 года. Водитель „КАМАЗа“ выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina. Водитель и пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика был признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного», — говорится на сайте Чайковского городского суда. Осужденному запрещено водить автомобиль в течение двух лет. Также суд рассмотрел гражданские иски от родственников погибшей к виновнику аварии. В пользу супруга погибшей пермячки с осужденного будет взыскано 2 млн 940 тысяч рублей, еще по 3 млн получат несовершеннолетние дочери скончавшейся женщины.