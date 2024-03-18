Тюменский эндокринолог рассказала, что нужно есть в первый день Великого поста

Тюменцам рекомендуют не есть сметану и сыр во время Великого поста

18 марта 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Овощи полны углеводов, богатых клетчаткой, которые обеспечивают чувство сытости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России, как и во всем христианском мире начался Великий пост. После народных гуляний на Масленицу, где предлагается есть жирную пищу — блины и начинки к ним, наступает Чистый понедельник. Для тех, кто соблюдает пост рекомендуется в этот день отказаться от еды. Как рассказала URA.RU тюменский эндокринолог-диетолог Светлана Фадеева, все же лучше подготовить организм к продолжительному дефициту калорий. Далее рекомендации специалиста, чем питаться в первый день поста. Белки Для постного питания Светлана Фадеева рекомендует добавлять в рацион продукты, богатые белками. К ним относятся отварная куриная грудка, духовая говядина, рыба на пару. Из молочных продуктов можно есть творог жирностью 5% и нежирный сыр (17%). Не запрещается яичный белок, бобовые и грибы. Углеводы Быстроусвояемые углеводы уже через час вызывают снова чувство голода, их нужно максимально ограничить или вообще исключить. К ним относятся сахар, мед, варенье, кондитерские изделия, соки, сладкие напитки. Углеводы, богатые клетчаткой, наоборот, обеспечивают чувство сытости. Поэтому овощи, зелень и отруби — ограничивать не нужно. Не стоит бояться медленноусвояемых углеводов. Это цельнозерновые крупы, бурый рис, макароны из твердых сортов. К ним же относятся картофель, бобовые, фрукты и ягоды, хлеб и несладкая выпечка. Жиры Жиры являются самыми калорийными, но не стоит отказываться от небольшого количества растительного масла, орехов и семечек. Ограничьте жирное мясо, птицу и рыбу. А также жирные молочные продукты — сыр, сливочное масло, сметану и желтки яиц. Лучше полностью исключить майонез, сало, колбасу, фастфуд и снеки. Для соблюдающих пост рекомендуется отказаться от кофе, соков и молока. Поддержать правильный питьевой режим помогут вода и некрепкий чай. Ранее URA.RU писало, как лучше подготовиться к Великому посту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России, как и во всем христианском мире начался Великий пост. После народных гуляний на Масленицу, где предлагается есть жирную пищу — блины и начинки к ним, наступает Чистый понедельник. Для тех, кто соблюдает пост рекомендуется в этот день отказаться от еды. Как рассказала URA.RU тюменский эндокринолог-диетолог Светлана Фадеева, все же лучше подготовить организм к продолжительному дефициту калорий. Далее рекомендации специалиста, чем питаться в первый день поста. Белки Для постного питания Светлана Фадеева рекомендует добавлять в рацион продукты, богатые белками. К ним относятся отварная куриная грудка, духовая говядина, рыба на пару. Из молочных продуктов можно есть творог жирностью 5% и нежирный сыр (17%). Не запрещается яичный белок, бобовые и грибы. Углеводы Быстроусвояемые углеводы уже через час вызывают снова чувство голода, их нужно максимально ограничить или вообще исключить. К ним относятся сахар, мед, варенье, кондитерские изделия, соки, сладкие напитки. Углеводы, богатые клетчаткой, наоборот, обеспечивают чувство сытости. Поэтому овощи, зелень и отруби — ограничивать не нужно. Не стоит бояться медленноусвояемых углеводов. Это цельнозерновые крупы, бурый рис, макароны из твердых сортов. К ним же относятся картофель, бобовые, фрукты и ягоды, хлеб и несладкая выпечка. Жиры Жиры являются самыми калорийными, но не стоит отказываться от небольшого количества растительного масла, орехов и семечек. Ограничьте жирное мясо, птицу и рыбу. А также жирные молочные продукты — сыр, сливочное масло, сметану и желтки яиц. Лучше полностью исключить майонез, сало, колбасу, фастфуд и снеки. Для соблюдающих пост рекомендуется отказаться от кофе, соков и молока. Поддержать правильный питьевой режим помогут вода и некрепкий чай. Ранее URA.RU писало, как лучше подготовиться к Великому посту.