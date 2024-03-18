Роспотребнадзор обнаружил в ХМАО партию опасного молока

Роспотребнадзор ХМАО провел проверку в столовой соцучреждения Октябрьского района и обнаружил партию молока, которое не соответствовало требованиям безопасности. Почти 100 литровых пакетов молока вернули поставщику.
«В ходе проверки пищеблока одного из социальных учреждений Октябрьского района выявлена пищевая продукция, не соответствующая требованиям технического регламента. Это Молоко ультрапастеризованное питьевое, 3,2%, дата изготовления 24.11.2023 г., произведенное ООО „Экопищпром“ в Саратовской области, потребительская упаковка один литр. Партия данной продукции в количестве 96 шт. снята с реализации и возвращена поставщику», — сообщил Роспортебнадзор ХМАО.
Ведомство исследовало образцы продукции и выявило, что в молоко добавлены жиры немолочного происхождения, поэтому оно не соответствует характеристикам натурального молочного продукта. Производитель не указал эту информацию на упаковке, что является нарушением прав потребителя на достоверную информацию о товаре.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в Нягани и Октябрьском районе несколько партий поддельного молока, масла и сгущенки. Более тонны молока, несколько банок сгущенки и 10 кг масла сняли с реализации.
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