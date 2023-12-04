Роспотребнадзор ХМАО обнаружил партии опасного молока и масла

04 декабря 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Поддельные молочные продукты, которые обнаружили в ХМАО, сняли с реализации Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в Нягани и Октябрьском районе несколько партий поддельного молока, масла и сгущенки. Официальный сайт ведомства сообщил, что состав продуктов не соответствовал требованиям безопасности. «Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО в городе Нягани и Октябрьском районе при взаимодействии с субъектами экономической деятельности, занятыми в сфере оборота молочной продукции, провели лабораторный контроль реализуемой молочной продукции. Выявлено семь партий фальсифицированного молока питьевого, молока сгущенного с сахаром и масла: жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту», — говорится в сообщении ведомства. Поддельные молочные продукты изготовлены производителями из Саратовской, Новосибирской, Челябинской областей и Кузбаса. Молочная продукция содержала жиры растительного происхождения, которые не были указаны на упаковке. Партии фальсифицированной продукции — более тонны молока, несколько банок сгущенки и 10 кг масла — сняли с реализации. Ранее URA.RU писало, что в образовательных учреждениях Нягани обнаружили фальсифицированное молоко. Продукты вернули поставщику.

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в Нягани и Октябрьском районе несколько партий поддельного молока, масла и сгущенки. Официальный сайт ведомства сообщил, что состав продуктов не соответствовал требованиям безопасности. «Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО в городе Нягани и Октябрьском районе при взаимодействии с субъектами экономической деятельности, занятыми в сфере оборота молочной продукции, провели лабораторный контроль реализуемой молочной продукции. Выявлено семь партий фальсифицированного молока питьевого, молока сгущенного с сахаром и масла: жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту», — говорится в сообщении ведомства. Поддельные молочные продукты изготовлены производителями из Саратовской, Новосибирской, Челябинской областей и Кузбаса. Молочная продукция содержала жиры растительного происхождения, которые не были указаны на упаковке. Партии фальсифицированной продукции — более тонны молока, несколько банок сгущенки и 10 кг масла — сняли с реализации. Ранее URA.RU писало, что в образовательных учреждениях Нягани обнаружили фальсифицированное молоко. Продукты вернули поставщику.