Гладков: из Белгородской области вывезут девять тысяч детей

Вячеслав Гладков сообщил о вывозе детей из Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — сказал Гладков во время заседания Президиума Генсовета Единой России. Трансляция
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