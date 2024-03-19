Общество Гладков: из Белгородской области вывезут девять тысяч детей 19 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков сообщил о вывозе детей из Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — сказал Гладков во время заседания Президиума Генсовета Единой России. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — сказал Гладков во время заседания Президиума Генсовета Единой России. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям