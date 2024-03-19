Гладков: из Белгородской области вывезут девять тысяч детей

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о вывозе детей из Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — сказал Гладков во время заседания Президиума Генсовета Единой России. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу.

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Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — сказал Гладков во время заседания Президиума Генсовета Единой России. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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