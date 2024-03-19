Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ

19 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин призвал наказывать диверсантов, которые принимают участие в украинских ДРГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ России искать диверсионно-разведывательные группы Украины. Он также предложил наказывать их без срока давности. «ФСБ не стоит забывать про предателей, участвующих в ДРГ», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что нужно искать и наказывать диверсантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ России искать диверсионно-разведывательные группы Украины. Он также предложил наказывать их без срока давности. «ФСБ не стоит забывать про предателей, участвующих в ДРГ», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что нужно искать и наказывать диверсантов.