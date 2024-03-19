Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин призвал наказывать диверсантов, которые принимают участие в украинских ДРГ Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ России искать диверсионно-разведывательные группы Украины. Он также предложил наказывать их без срока давности.

«ФСБ не стоит забывать про предателей, участвующих в ДРГ», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что нужно искать и наказывать диверсантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ России искать диверсионно-разведывательные группы Украины. Он также предложил наказывать их без срока давности. «ФСБ не стоит забывать про предателей, участвующих в ДРГ», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что нужно искать и наказывать диверсантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...