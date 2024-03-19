Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ

Путин призвал наказывать диверсантов, которые принимают участие в украинских ДРГ
Президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ России искать диверсионно-разведывательные группы Украины. Он также предложил наказывать их без срока давности.
«ФСБ не стоит забывать про предателей, участвующих в ДРГ», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что нужно искать и наказывать диверсантов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.