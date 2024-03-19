Тренер «Салавата Юлаева» мог покончить с собой в США

19 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Тело тренера хоккейного клуба было обнаружено в курортном отеле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный тренер клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов мог покончить с собой в курортном отеле St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Об этом сообщает полицейское управление округа Майами-Дейд. «Хоккейный тренер Константин Кольцов, о смерти которого сообщили сегодня, мог покончить с собой», — передает РИА Новости информацию из полицейского управления. На данный момент расследуется смерть тренера, подозрений в совершении преступления нет. Согласно данным следствия, утром 18 марта пожарные службы спасения и полиция Бал-Харбора были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Там и было обнаружено тело Кольцова. Ранее хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов скончался в Екатеринбурге во время турнира. По словам его жены Лады Кребс, трагедия произошла на глазах у нее и их девятилетнего сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный тренер клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов мог покончить с собой в курортном отеле St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Об этом сообщает полицейское управление округа Майами-Дейд. «Хоккейный тренер Константин Кольцов, о смерти которого сообщили сегодня, мог покончить с собой», — передает РИА Новости информацию из полицейского управления. На данный момент расследуется смерть тренера, подозрений в совершении преступления нет. Согласно данным следствия, утром 18 марта пожарные службы спасения и полиция Бал-Харбора были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Там и было обнаружено тело Кольцова. Ранее хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов скончался в Екатеринбурге во время турнира. По словам его жены Лады Кребс, трагедия произошла на глазах у нее и их девятилетнего сына.