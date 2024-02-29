В Екатеринбурге тренер скончался на глазах у сына и жены. Фото

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Тренер по хоккею скончался на 55-м году жизни
Тренер по хоккею скончался на 55-м году жизни Фото:

В Екатеринбурге хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов 26 февраля скончался во время турнира, где играли команды Орджоникидзевского района. По словам его супруги Лады Кребс, это произошло на глазах у нее и их девятилетнего сына.

«В тот день Максим залил лед на корте, встретил спортсменов. Потом он внезапно упал, мы стали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. <…> Шансов на спасение не было, так как произошел разрыв аорты», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на Кребс. От общения с журналистом URA.RU она отказалась.

Жданов вместе с супругой с 2008 года занимался фондом «Выходи во двор!» (помогает развитию дворовых видов спорта). Для тренера организовывать дворовые турниры по хоккею — было делом жизни. По словам жены, у него было пять дивизионов спортсменов в возрасте от пяти до 50 лет.

За неделю до трагедии Жданов жаловался на здоровье. Он должен был пойти на прием к врачу. Но, несмотря на это, продолжил тренировать подростков. Его похоронят 1 марта.

Жданов скончался на 55-м году жизни
Жданов скончался на 55-м году жизни
Фото:

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В Екатеринбурге хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов 26 февраля скончался во время турнира, где играли команды Орджоникидзевского района. По словам его супруги Лады Кребс, это произошло на глазах у нее и их девятилетнего сына. «В тот день Максим залил лед на корте, встретил спортсменов. Потом он внезапно упал, мы стали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. <…> Шансов на спасение не было, так как произошел разрыв аорты», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на Кребс. От общения с журналистом URA.RU она отказалась. Жданов вместе с супругой с 2008 года занимался фондом «Выходи во двор!» (помогает развитию дворовых видов спорта). Для тренера организовывать дворовые турниры по хоккею — было делом жизни. По словам жены, у него было пять дивизионов спортсменов в возрасте от пяти до 50 лет. За неделю до трагедии Жданов жаловался на здоровье. Он должен был пойти на прием к врачу. Но, несмотря на это, продолжил тренировать подростков. Его похоронят 1 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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