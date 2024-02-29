В Екатеринбурге тренер скончался на глазах у сына и жены. Фото

29 февраля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Тренер по хоккею скончался на 55-м году жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов 26 февраля скончался во время турнира, где играли команды Орджоникидзевского района. По словам его супруги Лады Кребс, это произошло на глазах у нее и их девятилетнего сына. «В тот день Максим залил лед на корте, встретил спортсменов. Потом он внезапно упал, мы стали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. <…> Шансов на спасение не было, так как произошел разрыв аорты», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на Кребс. От общения с журналистом URA.RU она отказалась. Жданов вместе с супругой с 2008 года занимался фондом «Выходи во двор!» (помогает развитию дворовых видов спорта). Для тренера организовывать дворовые турниры по хоккею — было делом жизни. По словам жены, у него было пять дивизионов спортсменов в возрасте от пяти до 50 лет. За неделю до трагедии Жданов жаловался на здоровье. Он должен был пойти на прием к врачу. Но, несмотря на это, продолжил тренировать подростков. Его похоронят 1 марта. Жданов скончался на 55-м году жизни Фото: соцсети Лады Кребс

В Екатеринбурге хоккейный тренер и учредитель клуба «Леда» Максим Жданов 26 февраля скончался во время турнира, где играли команды Орджоникидзевского района. По словам его супруги Лады Кребс, это произошло на глазах у нее и их девятилетнего сына. «В тот день Максим залил лед на корте, встретил спортсменов. Потом он внезапно упал, мы стали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. <…> Шансов на спасение не было, так как произошел разрыв аорты», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на Кребс. От общения с журналистом URA.RU она отказалась. Жданов вместе с супругой с 2008 года занимался фондом «Выходи во двор!» (помогает развитию дворовых видов спорта). Для тренера организовывать дворовые турниры по хоккею — было делом жизни. По словам жены, у него было пять дивизионов спортсменов в возрасте от пяти до 50 лет. За неделю до трагедии Жданов жаловался на здоровье. Он должен был пойти на прием к врачу. Но, несмотря на это, продолжил тренировать подростков. Его похоронят 1 марта.